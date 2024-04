NATO-Mitgliedsstaaten beraten über Unterstützung der Ukraine

Die Nato-Aussenminister kommen in Brüssel zusammen, um über Pläne für eine besser vorhersehbare, längerfristige Unterstützung der Ukraine zu beraten. Beim nächsten Gipfel im Juli soll entschieden werden, ob die USA ihre Aufgaben zur Unterstützung der Ukraine auf das Bündnis übertragen. Norwegen möchte die Mitgliedsstaaten dazu bewegen, der Ukraine für die kommenden fünf Jahre militärische Unterstützung im Wert von 100 Milliarden zu gewähren.

Hintergrund ist die Sorge, dass die USA ihr Engagement für die Ukraine reduzieren oder einstellen könnten

Nato-Generalsekretär Stoltenberg: «Die Nato hat keine Pläne, Truppen in die Ukraine zu entsenden»Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg erteilt der Idee des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, westliche Truppen in die Ukraine zu entsenden, eine klare Absage. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters sagt Stoltenberg, die Nato und ihre Mitgliedsstaaten seien am Ukraine-Krieg nicht beteiligt.

Ramstein-Treffen zu Ukraine-Unterstützung - Die Nacht im ÜberblickZahlreiche Verteidigungsminister und ranghohe Militärs beraten an diesem Dienstag (ab 11.00 Uhr)…

Ramstein-Treffen zu Ukraine-Unterstützung – Die Nacht im ÜberblickAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Macron hält an umstrittener Aussage zu Bodentruppen in der Ukraine fest ++ Selenski dankt Scholz für UnterstützungSeit Ende Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog.

18 Staaten beteiligen sich an Initiative zur Unterstützung der Ukraine18 Staaten beteiligen sich an einer Initiative aus Tschechien, die 800'000 Artilleriegranaten für die Ukraine kaufen will. Die Ukraine verstärkt ihre Drohnenangriffe auf die russische Ölinfrastruktur hinter der Frontlinie.

Milderung in Trumps Nato-Diskurs: «Wir werden die Nato nicht verlassen, solange Europa seinen Beitrag leistet»Trump steht der Nato seit langem kritisch gegenüber. In einem Interview mit dem rechtsgerichteten britischen Sender GB News schlägt er etwas mildere Töne an.

