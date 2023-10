Mindestens neun Tote bei Flugzeugabsturz im Westen Brasiliens

Das Feuer, welches durch die Explosion des Flugzeugs entstanden ist, ist laut der brasilianischen Feuerwehr schwer unter Kontrolle zu bekommen. (Symbolbild) - keystoneim Westen von Brasilien sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine des Unternehmens Ortiz Táxi Aéreo sei am Sonntag in der Nähe des Flughafens von Rio Branco im Bundesstaat Acre abgestürzt, berichtete das Nachrichtenportal G1.

Die Maschine sei in einem schwer zugänglichen Waldgebiet abgestürzt und explodiert. «Da es keine Möglichkeit gibt, mit einem Fahrzeug dorthin zu gelangen, ist es ziemlich schwierig, das

Mindestens 16 Tote bei Explosion in kasachischem BergwerkIn Kasachstan ist ein Kohlebergwerk in Brand geraten. Mindestens 16 Arbeiter kamen dabei ums Leben. Weiterlesen ⮕

Ägypten: Mindestens 32 Tote bei Massenkarambolage auf WüstenstrasseDas Unglück ereignete sich zwischen Kairo und Alexandria. Vermutlich führte Nebel zu den Auffahrunfällen. Weiterlesen ⮕

Migrantenboot vor Sizilien gekentert - mindestens fünf ToteVor Sizilien ist ein Boot mit Migranten gekentert. Dabei sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen – die Anzahl Tote könnte noch ansteigen. Weiterlesen ⮕

Mindestens 33 Tote bei Explosion in kasachischem KohlebergwerkAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

Mindestens 33 Tote bei Explosion in kasachischem KohlebergwerkBei einem Bergbauunglück in Kasachstan sind 33 Menschen gestorben, 13 werden vermisst. Grund war eine Methangasexplosion. Weiterlesen ⮕

Mindestens 33 Tote bei Explosion in kasachischem KohlebergwerkBei dem schwersten Bergbauunglück seit Jahren in der zentralasiatischen Republik Kasachstan sind… Weiterlesen ⮕