Die Kandidierenden fürs SP-Bundesratsticket

Das ist die Ausgangslage: Sechs Kandidierende haben sich bei der SP für die Nachfolge von Alain Berset beworben. Am Sonntagmittag ist Frist für interessierte Kandidatinnen und Kandidaten abgelaufen. Ende November entscheidet die Fraktion, wen sie aufs offizielle Ticket für die Bundesratswahl setzt.Das Kandidatenkarussell für die Berset-Nachfolge Bild 1 / 12 Legende: Evi Allemann Die Berner Regierungsrätin Evi Allemann (Jahrgang 1978) kandidiert für den Bundesrat.

Diese Rolle spielen Geschlecht und Herkunft Box aufklappen Box zuklappen «Das sind natürlich wichtige Aspekte», ordnet von Matt ein. Gerade der SP sei es immer sehr wichtig, dass die beiden Geschlechter möglichst gleichmässig im Bundesrat vertreten sind und dass die Regionen auch angemessen berücksichtigt werden müssen – so wie es in der Verfassung steht.

«Aktuell dürfte die SP aber nicht zuerst auf die Region schauen, sondern darauf, wen sie als starke Figur in den Bundesrat hieven kann, etwa als Gegengewicht zu Albert Rösti.» In den wichtigen Energie- und Verkehrsfragen komme beispielsweise der ehemalige SP-Fraktionschef Roger Nordmann ins Spiel. «Er gilt als strategisch stark, wäre für viele also ein starker Kandidat.» Allerdings wäre mit ihm die Romandie weiter übervertreten. headtopics.com

So geht es weiter: Als nächster Schritt prüft eine Kommission der SP die Kandidaturen bis am 4. November. Anfang bis Mitte November finden vier öffentliche Hearings in verschiedenen Schweizer Städten statt. Diese sollen laut SP Parteimitgliedern und der Bevölkerung die Möglichkeit geben, die Kandidierenden kennenzulernen. Am 25. November entscheidet die SP-Fraktion, wer es aufs offizielle Ticket schafft.

Dabei stellt sich die Frage, ob es ein Zweier- oder ein Dreierticket wird. «Ein Dreierticket bietet mehr Auswahl, da kann man das Ticket auch besser zusammenstellen», schätzt von Matt ein. «Bei einem Zweierticket hat die Partei hingegen mehr Kontrolle darüber, wer am Ende dann auch gewählt werden kann.» headtopics.com

«Der Mut ist da, die Ansätze stimmen»Die Nationaltrainerin resümiert die knappe Niederlage gegen Schweden und blickt auf die Herausforderung Spanien voraus. Weiterlesen ⮕

YB: Schaffen die Young Boys den Sprung an die Tabellenspitze?Nach der Champions-League-Partie gegen Manchester City steht für YB heute das Super-League-Spiel gegen Lugano an. Wir berichten live. Weiterlesen ⮕

Harley-Davidson Livewire S2 Del Mar: Die Elektro-Revolution für die StadtDie Livewire S2 Del Mar von Harley-Davidson definiert Elektromotorräder neu: Moderne Technik, starke Leistung und schnelles Aufladen. Weiterlesen ⮕

Umbau des Spinnerei-Areals: So reagiert die Gemeinde auf die lautwerdende Kritik gegen das GrossquartierIn Baar soll ein ganzer Dorfteil zum Leben erweckt werden. Das Bauvorhaben stösst auf viel Zuspruch – aber nicht nur. Weiterlesen ⮕

Wollen die Gränicher für die Umfahrung Suhr wirklich freiwillig Millionen bezahlen?An die geplante Umfahrung in Suhr («Veras») will der Gränicher Gemeinderat zwei Millionen Franken beisteuern. Die Hoffnung im Dorf ist gross, die Skepsis aber auch. Weiterlesen ⮕

Rücksichtnahme im Wald: Nicht nur die Hunde gehören an die LeineDas Zuger Kantonsparlament hat eine temporäre Leinenpflicht für Hunde im Wald beschlossen. Das ist gut, löst aber die Probleme kaum. Weiterlesen ⮕