Legendäre Bierdusche für Leverkusens Meistercoach Xabi Alonso

📆 15.04.2024 06:26:00

📰 nau_live ⏱ Reading Time:

33 sec. here

7 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 34%

Publisher: 63%

Bierdusche,Leverkusen,Meistercoach

Nach elf Titelgewinnen in Folge gibt es endlich wieder einmal einen anderen Champion in Deutschland als Der Schiedsrichter beendete das Spiel schliesslich: «Aus «Vizekusen» wird endlich, endlich «Meisterkusen». Selfies, Umarmungen, Küsse gab es in der Menge. Viele Akteure benötigten einige Zeit, um den Weg in die Katakomben zu finden. Spätestens dann konnten die offiziellen Meister-Shirts übergestreift werden. Das Feiern ging natürlich dann auch in der Umkleidekabine weiter. Dabei kam es endlich auch zur legendären Bierdusche für Leverkusens Meistercoach Xabi Alonso (oben im Video).Der Spanier meinte gegenüber den Medien zum Meistertitel von Bayer Leverkusen: «Es ist etwas Besonderes für alle die erste Meisterschaft zu gewinnen, es herrscht eine grosse Freude