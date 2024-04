Der 90-jährige italienische Physik er Carlo Rubbia hat vor 40 Jahren den Physik - Nobelpreis für seine Beteiligung an einem grossen Experiment am Kernforschungszentrum CERN in Genf erhalten. Wir haben mit ihm die Geschichte seiner Entdeckung nachgezeichnet.Was für ein Jubiläumsjahr: Carlo Rubbia durfte nicht nur seinen 90. Geburtstag feiern, sondern auch den 40. Jahrestag seines Nobelpreis es.

Carlo Rubbia war damals noch Schüler in Gorizia . Seine Mutter war Lehrerin und der Vater Elektroingenieur. Er selbst war fest entschlossen, sich der wissenschaftlichen Forschung zu widmen.Herwig Schopper gilt als Grossvater des Cern in Genf. Wir haben ihn kurz vor seinem 100. Geburtstag zu Hause besucht.

Die theoretische Physik ist überzeugt, dass das gesamte Universum von vier fundamentalen Wechselwirkungen bestimmt wird. “In Anbetracht meiner 20 Jahre in Harvard wäre der Beschleuniger am Fermilab vielleicht der geeignetste Standort gewesen. Bob Wilson, der Direktor und Gründer von Fermilab, entschied sich jedoch für eine andere Vorgehensweise, und so fiel meine Wahl auf das CERN, wo ich die volle Unterstützung der damaligen Direktoren John Adams und Leon Van Hove erhielt”, erinnert sich Rubbia. Die US-Amerikaner hielten seinen Ansatz für allzu ehrgeizig und sogar unrealistisch.

Der Taxifahrer sagte zu mir: ‘Aber wer ist denn dieser Rubbia?’ Er war sehr überrascht, als ich ihm sagte, diese Ankündigung betreffe mich. Er wollte nicht mal mehr das Fahrgeld annehmen”, erzählt Rubbia. Und fügt an: “Der Nobelpreis war eine grossartige Sache, aber er hat meine Gewohnheiten nicht verändert.”

Heute ist Carlo Rubbia Sprecher des ICARUS-Experiments, das er 1977 entworfen hat und dessen Ziel die Untersuchung von Neutrinos ist, also von Teilchen, die sehr schwer nachzuweisen sind. Das CERN wiederum bereitet den Bau eines riesigen neuen Teilchenbeschleunigers vor, denDiese hochspezialisierte und komplexe Forschung erscheint weit entfernt von den realen Problemen der Gesellschaft. Daher wird sie immer wieder kritisiert, vor allem angesichts ihrer enormen Kosten.

