Lara Gut-Behrami verliebt sich neu, Beat Feuz brilliert: Thesen zum Ski-Weltcup 2023/24

Ein paar Mal hat Lara Gut-Behrami im letzten Winter und auch danach an Rücktritt gedacht.

War es das? Will ich so aufhören? Sie beantwortete die Frage jedes Mal mit Nein. Besonders laut nach der WM in Méribel, den «due settimane di merda», wie sie diese bezeichnete, den zwei Scheisswochen. Bis zur WM in Saalbach 2025 wolle sie noch weitermachen, die Ränge 9, 6 und 4 waren nicht das, wofür die Gesamtweltcupsiegerin des Winters 2015/16 fährt.

