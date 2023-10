Alte Freunde: Katar unterstützt Hamas mit Zustimmung Israels

Alte Freunde: Katars Emir Tamim bin Hamad al-Thani fährt bei einem Besuch im Gazastreifen 2012 zusammen mit Hamas-Chef Ismail Haniyeh (r.) zu einem offiziellen Anlass.«Das Leben ist voller Widersprüche», sagte der frühere israelische Geheimdienstler Yossi Kuperwasser einmal über die Haltung Israels zur Zusammenarbeit zwischen dem reichen Golf-Emirat Katar und der Terrororganisation Hamas.

Katar hat die Hamas-Regierung in Gaza in den vergangenen Jahren mit Millionenzahlungen unterstützt – und zwar mit Wissen und Zustimmung Israels.Der Kanton Basel-Stadt erhöht die Sicherheit von jüdischen Einrichtungen. Auch vor zwei Einrichtungen in der Ahornstrasse werden nun demnächst Poller eingebaut.

