Damit König Charles morgens schnell in die Gänge kommt, hat sich der Monarch eine ungewöhnliche Routine zu eigen gemacht — Velofahren gehört nicht dazu.Fit und voller Energie in den Tag zu starten – wer wünscht sich das nicht? Um morgens rascher fit zu sein, hat sich König Charles III. einige ungewöhnliche Routinen zu eigen gemacht.König Charles III. hat sein eigenes Morgenritual, damit er rascher in die Gänge kommt.

Während unser eins meist vom Klingeln des Weckers aus dem Schlaf gerissen wird, lässt sich der britische Monarch von den Neben der Musik und einem ausgewogenen Frühstück legt Charles noch auf eine weiteres Morgenritual grossen Wert: einen halbnackten Kopfstand.«Sein Pyjama wird jeden Morgen gebügelt und seine Schnürsenkel werden mit einem Bügeleisen flach gedrückt.»Ob Charles vor dem Bügelservice hin und wieder als persönlicher Liebesdienst seiner Frau Camilla eine Kaffee oder eine Tasse Tee ans Bett serviert? Darüber ist nichts bekannt.lässt.

Für den Dudelsack-Weckdienst ist Pipe Major Paul Burns verantwortlich. Nur ihm soll es erlaubt sein, seine Majestät zu wecken – und zwar in jeder Residenz, in welcher der König die Nacht verbringt.Neben Dudelsack-Klängen, dem Bügelservice und einem ausgewogenen Frühstück legt König Charles noch auf eine weiteres Morgenritual Wert.His Majesty’s Pipe Major played for the first time in the Clarence House garden this morning, as The King woke up in residence. headtopics.com

The position was created by Queen Victoria in 1843, and Queen Elizabeth enjoyed the special tradition following her Accession to the Throne in 1952.Dies sei der Grund, warum er täglich «halbnackt» den Kopfstand mache. «Diese Übungen waren das einzige wirksame Mittel gegen die ständigen Schmerzen in Pa's Nacken und Rücken», ist in «Spare» zu lesen.

