FCB-Captain Fabian Frei: «Jetzt muss die Peitsche her»

FCB-Captain Fabian Frei ringt nach der 0:3-Schlappe gegen Lausanne um Worte, findet dann aber doch deutliche. Dass es jetzt auch mal laut wird in der Garderobe, ist unvermeidbar.Der FC Basel kommt auch gegen Lausanne nicht vom Fleck und verliert im Waadtland mit 0:3.

FCB-Captain Fabian Frei hat Mühe die richtigen Worte zu finden, unterstützt dann aber die deutliche und emotionale Ansprache von Trainer Heiko Vogel. blue Sport Experte Ciriaco Sforza ist klar der Ansicht, dass man beim FCB jetzt endlich mal «aufräumen» muss.«Nicht einmal ein neuer Trainer kann das noch richten. Die Mannschaft ist psychisch am Boden.» Das ist nur einer von etlichen ernüchternden Kommentaren auf dem Instagram-Kanal des FC Basel. In der Tat wirkte der FCB auch am Sonntagnachmittag in Lausanne extrem verunsichert.

«Mir fehlen die Worte», meint ein geknickter FCB-Akteur Fabian Frei nach der Partie im Interview mit blue Sport. Einmal mehr habe es das Team verpasst, die gute Qualität aus dem Training während der Woche am Matchtag auf den Platz zu bringen.Doch warum ist das so? «Ich bin offen für Gratis-Tipps», so Frei. «Im Moment herrscht einfach eine absolute Leere in mir. Es tut einfach nur weh, weil die Mannschaft zu so viel mehr fähig wäre. headtopics.com

Eine Realität, die für die ganze Mannschaft und vor allem für Trainer Heiko Vogel immer ungemütlicher wird. Entsprechend laut wurde es nach Spielende auch in der Garderobe. «Dies aber auch völlig zurecht», wie Frei festählt. «Der alte Trainer hat es mit einem Kuschelkurs versucht. Jetzt muss die Peitsche her. Anders funktioniert es nicht.»Die blue Sport Experten Rolf Fringer und Ciriaco Sforza beurteilen Freis Worte mit Vorsicht.

