Knigge: Darf ich bei Nasenpopeln oder Schweissgeruch was sagen?

Was bedeutet das? Ich würde mich fragen, welchen Nutzen ich davon habe. Nehmen wir beispielsweise die Situation eines ersten Dates. Dort entscheidet es sich schon sehr schnell, ob man die Person wiedersehen möchte. Hat man nicht viel für das Gegenüber übrig und empfindet die körperliche Hygiene fragwürdig, lässt man sich sehr wahrscheinlich nicht auf ein zweites Date ein.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SUEDOSTSCHWEIZ: Die Gletscherfrage: Darf man baggern?Die Bagger auf der Ski-Weltcupstrecke in Zermatt sorgten in den letzten Tagen für rote Köpfe. Glaziologe Felix Keller ordnet ein und erklärt, was das Gletscherschmelzen für den Freizeitsport bedeutet.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: Meta darf in der EU keine personalisierte Werbung mehr schaltenIn der EU darf auf Instagram und Facebook in zwei Wochen keine personalisierte Online-Werbung mehr angezeigt werden.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

AARGAUERZEITUNG: Wie weit darf die israelische Armee beim Gaza-Einmarsch gehen?Der renommierte deutsche Völkerrechtler Christian Tomuschat erklärt im Interview, wie weit die israelische Armee beim Gaza-Einmarsch gehen darf. An der Schuldfrage lässt er jedoch keine Zweifel zu.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen ⮕

TAGBLATT_CH: Wie weit darf Israel beim Gaza-Einmarsch gehen? Experte erklärt: «Militär steht vor einem echten Dilemma»Völkerrechtsexperte zum Nahostkrieg: «Mit dem Bombardement geht Israel sicherlich an Grenzen»

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕

20MIN: So viel Geld besitzen die Hamas-Führer privatDie Hamas darf auf solvente Unterstützer und Geldgeber zählen. Doch offenbar fliessen erhebliche Teile des Geldes in die privaten Taschen ihrer Führer.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

FUW_NEWS: Zulassung: Novartis erhält FDA-Genehmigung für HautmedikamentDie US-Arzneimittelbehörde hat entschieden, dass das Mittel Cosentyx für die Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Hidradenitis suppurativa bei Erwachsenen eingesetzt werden darf.

Herkunft: FuW_News | Weiterlesen ⮕