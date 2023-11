Meta darf in der EU keine personalisierte Werbung mehr schalten

Passend zum Thema Wie die norwegische Datenschutzbehörde mitteilte, betreffe diese Entscheidung etwa 250 Millionen Userinnen und User. Norwegen hatte den US-Konzern, zu dem die Online-Netzwerke Facebook und Instagram und auch Whatsapp zählen, im Sommer zu einer täglichen Strafzahlung von umgerechnet rund 81'500 Franken verdonnert, weil Meta unbefugt Userdaten wie Standort oder Browserverlauf für sogenannte verhaltensbezogene Werbung nutzt.

Meta kritisiert VerbotAnschliessend beantragte das skandinavische Land eine Ausweitung des Verbots durch die Europäische Datenschutzbehörde. Meta kritisierte die aktuelle Entscheidung, da sie «ungerechtfertigter Weise den sorgfältigen Regulierungsprozess ignoriert».

Die irische Datenschutzbehörde, die für die Aufsicht über das Europageschäft des Konzerns zuständig ist, hatte Meta Anfang des Jahres untersagt, die Annahme der Allgemeinen Geschäftsbedingungen als Zustimmung zu personalisierter Werbung zu werten. Der Konzern sicherte daraufhin zu, er wolle EU-Nutzer künftig explizit um ihre Zustimmung bitten.

Audio Archiv: Meta führt Bezahlmodell für Europa ein 06:41 min, aus SRF 4 News aktuell vom 01.11.2023. Bild: AP Photo/Eric Risberg abspielen. Laufzeit 6 Minuten 41 Sekunden.

