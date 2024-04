Keine Tore für YB nach Servettes Ausrutscher

YB schiesst nach dem Ausrutscher von Konkurrent Servette keine Tore. Derweil verdüstert sich die Lage von GC. Das ist die Übersicht der Super League.Zunächst hatte Servette diese grosse Möglichkeit. Zum ersten Mal seit dem 26. Juli 2003 hätten die Genfer die Tabellenspitze in der Super League zumindest vorübergehend übernehmen können. Dazu hätten sie nur einen einzigen Punkt beim FC Winterthur holen müssen.

Doch stattdessen enttäuschte der Meisterkandidat und verlor auf der Schützenwiese mit 0:1. Das Überraschungsteam Winterthur macht damit einen nächsten Schritt in Richtung Championship Group. Am Montag hatten dann die Young Boys die Möglichkeit, nach zuletzt schwierigen Wochen wieder einen Vorsprung von drei Punkten an der Tabellenspitze herauszuspielen. Dafür nötig gewesen wäre ein Sieg in Yverdon. Doch auch die Berner nutzen die auf dem Papier einfache Ausgangslage nicht aus. Es folgt lediglich ein torloses Unentschiede

