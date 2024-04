Luzern-Fans nehmen Gästesektor in St.Gallen ein

Eigentlich wäre der Gästesektor im Kybunpark für die Partie gegen Luzern gesperrt gewesen. Die Betonung liegt aber auf «gewesen». Denn die angereisten FCL-Fans nahmen den Sektor dennoch in Beschlag. Die Stadtpolizei St.Gallen erklärt, warum.Der Gästesektor bleibt zu, die Luzernfans sollten eigentlich gar nicht kommen und falls doch, nur in Gruppen von maximal zehn PersonenDaran gehalten haben sich die Luzerner aber nicht. Sie zogen in einem grossen Block Richtung Stadion.

Ein Blick ins Stadion zeigte: Der Luzerner Anhang steht frisch-fröhlich im Gästesektor, brennt Pyros ab und schwingt Fahnen – als wäre es ein normales Spiel.Wie die Stadtpolizei St.Gallen am Montagabend mitteilt, kamen rund 800 Luzerner Fans nach St.Gallen. Die Fans aus Luzern waren im Besitz von Tickets für unterschiedliche Sektoren. Das stellte die Polizei und den FCSG vor Probleme. Um die Sicherheit im Stadion zu gewährleisten, sah sich die Stadtpolizei St

St.Gallen: 800 Fans aus Luzern angereist – trotz geschlossenem GästesektorAm Ostermontag (01.04.2024) reisten anlässlich des Super League Spiels zwischen dem FC St.Gallen und dem FC Luzern gegen 800 Luzerner Fans nach St.Gallen.

