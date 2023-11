Kein Hotel Mama: Italienische Mutter klagt eigene Söhne aus dem Haus

In ihrem Urteil stellte Caterbi fest, dass es zwar anfangs gerechtfertigt war, dass die Männer noch zu Hause lebten. Denn Eltern hätten eine «Verpflichtung zur Unterhaltsgewährung». Die italienische Mutter hatte ihre Söhne nicht nur im Haus, sondern erledigte auch den gesamten Haushalt und kochte für sie. (Symbolbild) - Unsplash

Doch mit einem Alter von über 40 Jahren gelte diese Rechtfertigung nicht mehr. Die Frist für den Auszug wurde auf den 18. Dezember festgelegt.In Italien gab es laut dem «Guardian» seit jeher den Brauch des Multi-Generationen-Haushalts. In den vergangenen Jahren steigt die Zahl von jungen Erwachsenen, die noch im Elternhaus leben, jedoch stark an.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TAGESANZEIGER: Mutter zeigt Foto ihrer ermordeten TochterRicarda L., Mutter von Shani L., zeigt ein Foto ihrer von der Hamas ermordeten Tochter. Die 22-jährige Deutsche wurde beim Terrorangriff am 7. Oktober vermutlich hingerichtet – durch einen Schuss in den Schädel.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Mutter: Nach Hamas-Überfall vermisste Deutsche Shani Louk totDie seit dem Hamas-Terrorüberfall auf Israel vermisste Deutsche Shani Louk ist nach Angaben ihrer…

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Mutter: nach Hamas-Überfall vermisste Deutsche Shani Louk totDie seit dem Hamas-Terrorüberfall auf Israel vermisste Deutsche Shani Louk ist nach Angaben ihrer…

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Frau klagt Ritz-Carlton Hotel wegen Sperma im TrinkwasserEin Paar verklagt das Ritz-Carlton Hotel in Half Moon Bay, Kalifornien, wegen sexueller Nötigung, vorsätzlicher Zufügung von seelischem Leid und Fahrlässigkeit. Die Frau behauptet, dass ihr Trinkwasser Sperma enthielt.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Front-Kamera: Sohn gibt Mutter Handy zum Antrag-FilmenWenn Mama die Kamera übernimmt: Eine Schwiegermutter in spe sollte den Heiratsantrag ihres Sohnes filmen. Doch das endete in einem riesigen Fail.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

20MIN: Beyoncés Mutter spricht über ihre Tochter in einer TalkshowIn der von der US-Komikerin Sherri Shepherd moderierten Talkshow "Sherri" gibt Tina Knowles interessante Einblicke in das Geschehen hinter der Bühne während der Konzerte ihrer berühmten Tochter Beyoncé.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕