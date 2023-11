Wolf: Bundesrat setzt präventive Rudelregulierung in Kraft

2020 lebten noch rund 100 Wölfe in 11 Rudeln in der Schweiz. Heute ist diese Zahl bereits auf rund 300 Wölfe in 32 Rudeln gestiegen. Dieses. Denn die Anzahl der von Wölfen gerissenen Nutztiere hat stark zugenommen: Von 446 Rissen im Jahr 2019 auf 1480 Risse im Jahr 2022.. Der Fokus liegt nun auf einer proaktiven Regulierung von Wolfsrudeln: Kantone dürfen präventiv handeln und nicht erst nach entstandenem Schaden.Die Wolfspopulation in der Schweiz hat rasant zugenommen.

SCHWEIZERBAUER: Umfrage: Möchten Sie einen Grünen Bundesrat?Im Dezember entscheidet das Parlament über die Nachfolge von SP-Bundesrat Alain Berset. Auch die Grünen liebäugeln seit längerer Zeit mit einem Sitz im Bundesrat. Möchten Sie einen Grünen Bundesrat? Machen Sie mit bei unserer Umfrage

TAGESANZEIGER: Mathias Zopfi im Interview: «Ich wette, dass wir in zwölf Jahren einen grünen Bundesrat haben»In der Bundesratsfrage gehört der Glarner Mathias Zopfi zu den Kronfavoriten der Grünen. Im Interview sagt er, ob er antritt, wie er sich die Zukunft seiner Partei vorstellt und warum die Abspaltung der GLP aus seiner Sicht ein Fehler war.

PRESSEPORTAL_CH: Bundesrat erhöht den BVG-Mindestzinssatz auf 1,25 ProzentDer Bundesrat hat beschlossen, den BVG-Mindestzinssatz per 1. Januar 2024 auf 1,25 Prozent anzuheben. Der Schweizerische Versicherungsverband SVV hält den Mindestzinssatz für zu hoch und plädiert für eine Reduzierung oder Beibehaltung.

TAGESANZEIGER: Cassis stellt Paket vor: Bundesrat will weitere 90 Millionen für Hilfe im Nahen Osten bereitstellenDer Bundesrat beantragt dem Parlament, mehr Geld für humanitäre Hilfe im Nahen Osten bereitzustellen. Verfolgen Sie die Medienkonferenz jetzt im Livestream.

20MIN: «Präventive Regulierung»: Bundesrat Rösti gibt Schweizer Wölfe zum Abschuss freiDer Bundesrat setzt einen Teil des revidierten Jagdgesetzes in Kraft. Wölfe können ab dem 1. Dezember präventiv geschossen werden. Umweltminister Albert Rösti informiert in einer Medienkonferenz.

BERNERZEITUNG: Medienkonferenz jetzt live: Bundesrat will weitere 90 Millionen für Hilfe im Nahen Osten bereitstellenDer Bundesrat beantragt dem Parlament, mehr Geld für humanitäre Hilfe im Nahen Osten bereitzustellen. Verfolgen Sie die Medienkonferenz jetzt im Livestream.

