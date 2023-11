Kampfwahl um das Präsidium bei Hotelleriesuisse

Auch politisch seien sie zu zweit breiter abgestützt als eine einzelne Person. Zudem glaubt er, dass zwei Personen jederzeit die Kontinuität und die Stellvertretungen sicherstellen können. Dies sei beispielsweise beim Krisenmanagement oder bei dringenden Geschäften ein Vorteil. Und schliesslich: «Ein Co-Präsidium entspricht dem Zeitgeist.»

Der 55-jährige Urs Bircher und die 38-jährige Marie Forestier haben in den vergangenen Wochen und Monaten viele Gespräche mit Hoteliers geführt und die regionalen Verbände besucht. Das Duo hat sich die Unterstützung ihrer jeweiligen Regionalverbände gesichert. Dabei handelt es sich um Hotelleriesuisse Berner Oberland sowie Bern+Mittelland und den Regionalverband der Westschweiz.

Zudem bringt er ein regionalpolitisches Argument ins Spiel, das für ihn spreche: «Es ist wichtig, dass Zürich als grösste Tourismusdestination der Schweiz in der Verbandsleitung von Hotelleriesuisse vertreten ist», sagt er. Insider sind der Ansicht, dass er ebenfalls gute Wahlchancen hat, wenn ihn neben den Delegierten aus seinem Heimatkanton auch diejenigen aus den Nachbarkantonen von Zürich sowie dem Kanton Graubünden unterstützen.

Er glaubt nicht, dass die Kampfwahl mit seiner Beteiligung für den Verband zu einer Zerreissprobe führen wird: «Wir sind in der komfortablen Situation, dass für das Verbandspräsidium drei Kandidaturen zur Auswahl stehen.» Für Meier steht fest, dass er in jedem Fall seinen Direktorenposten verlassen wird. «Werde ich nicht gewählt, begebe ich mich auf eine Weltreise und werde dann weiterschauen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TAGESANZEIGER: Politik in Winterthur: Wegelin gibt SVP-Präsidium ab und tritt auch aus Parlament zurückVon ihren zwei Wahlkampf-Helfern der Jungen Tat wollte sie sich nicht distanzieren. Nun hat sie ihren Posten als Winterthurer SVP-Präsidentin abgegeben und tritt auch aus dem Parlament zurück.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Glarner FDP schickt Roger Schneider ins RennenDie FDP des Kantons Glarus nominiert Roger Schneider als Regierungsratskandidaten. Er soll die Nachfolge von Benjamin Mühlemann antreten, der am vorletzten Sonntag in den Ständerat gewählt wurde.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

AARGAUERZEITUNG: Grüner Bundesrat: Weichelt prüft Kandidatur ++ GLP schickt ersten Bundeskanzler-Kandidaten ins RennenAlain Berset tritt Ende Jahr als Bundesrat zurück. Wer will seine Nachfolge antreten? Wer verzichtet? Und: Kann die SP ihre zwei Sitze in der Landesregierung überhaupt verteidigen? In unserem Bundesrats-Ticker halten wir Sie auf dem Laufenden.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Freiburger Gerhard Andrey (47) will für Grüne in den BundesratJetzt steht es fest: Im Kampf um den ersten Bundesratssitz der Grünen steigt der Freiburger Gerhard Andrey ins Rennen.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Freiburger Gerhard Andrey (47) will für Grüne in den BundesratJetzt steht es fest: Im Kampf um den ersten Bundesratssitz der Grünen steigt der Freiburger Gerhard Andrey ins Rennen.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Springt Adelboden für abgebrochenen Sölden-Riesen ein?Das vom Winde verwehte Auftakt-Rennen in Sölden wird nicht in Österreich nachgeholt. Infrage kommen könnte eine altbekannte Strecke in der Schweiz.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕