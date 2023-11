Wohnungen, Häuser und Garagen: 18-Jähriger verübte sieben Einschleichdiebstähle in Laax und Falera

Aufwendige Ermittlungen zusammen mit der Staatsanwaltschaft sowie Hinweise aus der Bevölkerung führten die Kantonspolizei Graubünden anfangs Juli 2023 zu einem 18-jährigen Marokkaner, wie sie in einer Medienmitteilung berichten.Dem 18-jährigen werden insgesamt sieben Einschleichdiebstähle angelastet. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und muss sich nun vor der Justiz verantworten.

Surselva GR: Verdächtiger Einbrecher (Marokkaner, 18) festgenommenIm Mai und Juni 2023 ist es in den Gemeinden Laax und Falera zu mehreren Einschleichdiebstählen gekommen.

Teure Wohnungen: Stadt Luzern will handeln - aber nicht sofort - Regionaljournal ZentralschweizDie Stadt Luzern soll genauer hinschauen, wenn bei Wohnungen die Mieten steigen - und notfalls intervenieren. Das fordert ein Bevölkerungsantrag. Gesetzlich wäre das möglich. Doch die Stadt will zuerst abklären, ob ein solches Vorgehen tatsächlich etwas etwas bringen würde.

Hauser Gärten schliesst sich führender Gartenbaugruppe anNäfels, Kiesen (ots) - Die B+G Schweiz AG übernimmt eine Minderheitsbeteiligung an der Hauser Holding AG. Mit diesem Schritt schliesst sich die Firmengruppe rund um den...

Immobilien Schweiz: Eigentumswohnungen behalten ihren Wert eher als Häuser2024 werden sich die hohen Preise für Wohneigentum seitwärts entwickeln – unter Berücksichtigung der Inflation sinken sie tendenziell.

Dietikon ZH: Brand zerstört Pneuhaus mit WohnungenBei einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in Dietikon ist in der Nacht auf Dienstag (31.10.2023) hoher Sachschaden entstanden.

