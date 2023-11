Javier Milei wird voraussichtlich Argentiniens nächster Präsident

Javier Milei dürfte Argentiniens nächster Präsident werden. Sein Herausforderer in der Stichwahl, Wirtschaftsminister Sergio Massa, hat seine Niederlage eingestanden. Zu den Plänen des selbsternannten «Anarcho-Kapitalisten» Javier Milei gehören die Schliessung der Zentralbank, die Abschaffung des Pesos und Ausgabenkürzungen. Der argentinische Wirtschaftsminister Sergio Massa gesteht seine Niederlage in der Stichwahl um das Präsidentenamt gegen den rechtsextremen Liberalen Javier Milei ein.

«Offensichtlich sind die Ergebnisse nicht das, was wir erwartet haben. Ich habe Javier Milei angerufen und ihm gratuliert», sagte Massa am Sonntag in seiner Wahlkampfzentrale in Buenos Aires. «Ab morgen liegt die Verantwortung für die Sicherheit bei Milei». Der libertäre Ökonom lag in der Stichwahl um das Präsidentenamt mit rund 56% der Stimmen deutlich vor Massa mit 44%, wie erste offizielle Ergebnisse zeigten. Milei kündigte eine wirtschaftliche Schocktherapie an





