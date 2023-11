Rosalynn Carter, die ehemalige US-First Lady, ist gestorben

Ihr Ehemann war US-Präsident, doch Rosalynn Carter war eine ebenso politische Person wie Jimmy Carter. Die ehemalige First Lady setzte sich ihr Leben lang für soziale Belange ein und hatte eine besondere Verbindung zu den Menschen im Land. Nun ist sie gestorben.Sie war eine Wohltäterin und gab Menschen eine Stimme, die oft nicht gehört werden: Nun ist die ehemalige US-First Lady Rosalynn Carter tot.

Die 96 Jahre alte Ehefrau des früheren Präsidenten Jimmy Carter sei am Sonntagnachmittag (Ortszeit) in ihrem Heimatort Plains im US-Bundesstaat Georgia «friedlich im Kreise der Familie» gestorben, teilte eine von den Carters gegründete Stiftung mit. Der 99 Jahre alte Jimmy Carter würdigte seine Ehefrau mit bewegenden Worten. «Rosalynn war meine gleichberechtigte Partnerin bei allem, was ich je erreicht habe», zitierte ihn die Stiftung. «Solange Rosalynn auf der Welt war, wusste ich immer, dass mich jemand liebte und unterstützte.» Rosalynn Carters Gesundheitszustand hatte sich in den vergangenen Monaten rapide verschlechter





🏆 42. AargauerZeitung » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Stylischer Staatsbesuch: First Lady in Louis Vuitton – das kostet Brigitte Macrons OutfitBern hat sich für den hohen Staatsbesuch herausgeputzt. Wie machen sich die Bundesrätinnen und Bundesräte und das Präsidentenpaar im Style-Check? Wir haben nachgefragt.

Herkunft: 20min - 🏆 42. / 22,5 Weiterlesen »

Ein Jahr nach dem Tod von Aaron Carter — Klage gegen Ärzte eingereichtAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 42. / 22,5 Weiterlesen »

Fabrizio will eine Lady «gerne vernaschen»Geständnisse, Geschrei und Geknutsche: Die zweite Folge von «Der Bachelor» bringt nicht nur gute Dinge ans Licht, sondern auch respektloses Verhalten. Fabrizio sieht da kein Pardon – die Highlights im Video.

Herkunft: PilatusToday - 🏆 42. / 22,5 Weiterlesen »

Modedesignerin aus Oetwil: Madonna und Lady Gaga tragen ihre KleiderEzgi Cinar hat es mit ihren Entwürfen in den Modeolymp geschafft. Dahinter stecken Jahre harter Arbeit – und eine geheime Telefonliste.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 42. / 22,5 Weiterlesen »

Grindelwald-First: Umfahrung soll Kartfahrer-Unfälle vermeidenAuf der First kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen zwischen Kartfahrern und der Alpwirtschaft. Eine Umfahrungsstrecke soll nun Abhilfe schaffen.

Herkunft: 20min - 🏆 42. / 22,5 Weiterlesen »

Wie das Nachkriegsbern Rassismus pflegte: das «Bernbuch» auf der Bühne AarauVincent O. Carter war einer der ersten Schwarzen in Bern. Seine Erfahrungen schrieb er im «Bernbuch» auf - in der Alten Reithalle kommen sie auf die Bühne

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 42. / 22,5 Weiterlesen »