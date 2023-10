Jada Pinkett Smith enthüllt Trennung von Will Smith in neuer Autobiografie

Aber wie sieht es mit Britney aus? Und wollen wir das überhaupt wissen?In den letzten Wochen hatte Jada Pinkett Smith sehr viel zu sagen und ziemlich schnell hatten wir genug. Dabei sind wir doch völlig versessen auf Promi-Enthüllungen (und hier gehe ich einfach mal von mir selbst aus). Warum also nicht dieses Mal? Schliesslich ist sie nicht die Einzige, die uns gerade fröhlich ihre Lebensgeschichte um die Ohren haut.

Hugh Jackman sitzt angeblich auch gerade an seiner Autobiografie, in der er «schonungslos ehrlich» sein will. Serena Williams hat sogar einen Vertrag für zwei Bücher unterschrieben. Das Dumme ist, dass man sie meistens nicht mehr lesen muss und trotzdem alles erfährt – ob man will oder nicht.

So ein Buch verkauft sich halt nicht von alleine und je schockierender die Werbe-Häppchen sind, desto besser. Zumindest theoretisch. In der Praxis können sich die mitteilungsbedürftigen Stars dabei ganz schön verschlucken. Das musste schon Prinz Harry lernen. Und jetzt Jada. headtopics.com

Ja, was denn nun? Will und Jada sind seit Jahren kein Paar mehr, wollten das aber für sich behalten. Für ihr Buch plaudert sie es jetzt aus.Sie und Will seien seit sieben Jahren getrennt, schreibt sie. Warum er dann an den Oscars auf Chris Rock losging, um die Ehre seiner Frau zu verteidigen? Keine Ahnung, aber ist ja egal, denn Jada hat noch mehr zu erzählen: Zum Beispiel hat er sie an jenem Abend «seit Jahren zum ersten Mal als seine Frau bezeichnet».

Ganz im Gegensatz zu den Memoiren von Britney Spears. Die Sängerin hat tatsächlich eine einzigartige Geschichte zu erzählen, doch auch hier haben sich die Verleger in ihrem Werbewahn nicht mehr ganz gespürt. headtopics.com

Und damit wären wir bei der Frage: Sind diese Promi-Biografien wirklich nötig? Natürlich nicht. Manche werden sie sicher kaufen, aber die meisten gaffen auf die Schlagzeilen und scrollen weiter.

