Hubert Hurkacz gewinnt das erste Halbfinale der Swiss Indoors Basel 2023

Das erste Halbfinale der Swiss Indoors Basel 2023 ging am Samstagnachmittag nach 2:38 Stunden und einem 6:4, 3:6, 7:6-Krimi an den Polen Hubert Hurkacz. Die aktuelle Nummer 11 der Welt ist seit 2021 jedem Schweizer ein Begriff, denn es war der 1,96 Meter grosse Pole, der in Wimbledon in drei Sätzen die Aktivkarriere des angeschlagenen Roger Federer beendete. Im letzten Satz sogar mit 6:0 und ohne grosse Gegenwehr des am Knie verletzten Schweizers.

Der 1,96 Meter grosse Pole ist seit fünf Jahren in den Top 100. Seit zwei Jahren gehört er konstant zu den besten 20 Tennisspielern der Welt. In diesem Jahr ist Hurkacz der aufschlagstärkste Spieler der Tour, 15,7 Asse serviert er in diesem Jahr pro Spiel durchschnittlich. Kein Spieler auf der Tour gewann 2023 bei eigenem Service bisher mehr direkte Punkte.

Der Weg des 23-Jährigen zeigte lange nur in eine Richtung: nach oben. Der Sohn eines Tenniscoaches schlug bereits im zarten Alter von vier Jahren seine ersten Bälle. Mit 14 Jahren wurde «FAA» der jüngste Challenger-Turniersieger der Geschichte. Dem Juniorentennis kehrte er bereits mit 16 Jahren den Rücken. headtopics.com

Auch auf Grand-Slam-Ebene schien das junge Talent schnell Fuss zu fassen. Ein US-Open-Halbfinal im Jahre 2021 ist aber bis heute sein bestes Ergebnis an einem Major. Nach acht erfolglosen Finalteilnahmen gelang dem Kanadier im Februar 2022 in Rotterdam der erste Titel auf ATP-Stufe. Es folgten Pokale in Florenz, Antwerpen und Basel. Die Frage war nicht ob, sondern wann der damals als Nummer 6 klassierte Auger-Aliassime in die Tenniselite aufsteigen würde.

Wie es der Zufall wollte, begegnete Auger-Aliassime in dieser Woche in Basel in der ersten Runde Leandro Riedi (6:3, 6:2), von welchem er nur drei Tage zuvor die Wildcard übernommen hatte, der dann aber von der Absage von Carlos Alcaraz profitierte und die Wildcard des nachgerutschten Stan Wawrinka bekam. Es folgten Siege gegen die beiden Qualifikanten Botic van de Zandschulp (6:4, 6:2) und Alexander Shevchenko (7:6, 3:6, 7:6). headtopics.com

Hubert Hurkacz erster Finalist an den Swiss Indoors Hubert Hurkacz ist erster Finalist der diesjährigen Swiss Indoors in Basel. Der Pole gewinnt im Halbfinal 6:4, 3:6, 7:6 (7:5) gegen den Franzosen Ugo Humbert. Weiterlesen ⮕

Hubert Hurkacz und Félix Auger-Aliassime: Die beiden Finalisten der Swiss Indoors Basel 2023 im PorträtDie beiden Finalisten der Swiss Indoors Basel stehen fest. Der Pole Hubert Hurkacz (ATP 11) bekommt es am Sonntag ab 15.30 Uhr mit dem Titelverteidiger Félix Auger-Aliassime (ATP 19) aus Kanada zu tun. Wir stellen Ihnen die beiden Kandidaten vor dem Finale vor. Weiterlesen ⮕

Auger-Aliassime beendet intensiven Ballwechsel mit perfektem PassierballFélix Auger-Aliassime punktet im Swiss-Indoors-Final gegen Hubert Hurkacz mit einem schönen Rückhand-Passierball. Weiterlesen ⮕

Hurkacz: «Ich hoffe, ihr konntet einige Ballwechsel geniessen» (engl.)Swiss-Indoors-Finalist Hubert Hurkacz nach seinem Halbfinal- Sieg gegen Ugo Humbert im Platzinterview. Weiterlesen ⮕

Auger-Aliassime gewinnt Swiss Indoors gegen HurkaczDer kanadische Tennis spieler Félix Auger-Aliassime hat die Swiss Indoors gegen den Polen Hubert Hurkacz gewonnen. Mit einer starken Leistung setzte er sich im Finale durch und bleibt damit bei seiner zweiten Teilnahme im Basler Hauptfeld makellos. Weiterlesen ⮕

Hubert Hurkacz ist mehr als nur der Federer-Schreck: So tickt der erste Finalist der Swiss Indoors Basel 2023Der erste Finalist der Swiss Indoors Basel steht fest. Der Pole Hubert Hurkacz bekommt es am Sonntag ab 15.30 Uhr mit dem Sieg er der noch laufenden Partie Holger Rune gegen Félix Auger-Aliassime zu tun. Weiterlesen ⮕