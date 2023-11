Hai-Angriff in Australien – Polizei sucht toten Surfer

Australien wird von einer Hai-Attacke erschüttert: Am Dienstagmorgen ist ein 55-jähriger Surfer von einem Weissen Hai angegriffen worden. Der Vorfall endete für den Mann vermutlich tödlich, die Polizei sucht noch immer nach seiner Leiche.

Der Mann war mit einer Gruppe Surfer im Wasser, als sie vom Hai zunächst umkreist und dann attackiert wurden. «Er hatte keine Chance», sagt Augenzeuge Jeff Schmucker dem Fernsehsender. «Er griff ihn von der Seite an, tauchte unter, kam wieder hoch und das war das Letzte, was wir vom ihm gesehen haben.»

Schmucker eilte mit seinem Jetski zum Unglücksort und fand nur noch das Surfboard des Opfers vor – mitsamt einer grossen Bissspur. Der Weisse Hai kreiste noch immer an der Stelle. Schmucker filmte ihn und stellte das Video 7News zur Verfügung.Ein Sprecher der Polizei im Bundesstaat South Australia bestätigte am Mittwoch die Suche nach dem Vermissten: «Die Leiche des Mannes konnte noch nicht gefunden werden und die Suche wurde heute früh wieder aufgenommen.

Auch Ian Brophy hatte den Vorfall beobachtet. Der Lokalzeitung «The Advertiser» sagte er, er habe gesehen, wie ein Hai «losstürmte und zubiss» und den Mann unter das Wasser zog, wobei «überall Blut war».

«Ich sah ihn in der Welle und der Hai hatte seinen Körper im Maul – es war grausam», so Brophy. Nach wenigen Minuten sei nur noch das Surfbrett des Opfers zu sehen gewesen. Der Hai habe ihn vermutlich komplett verschlungen. Ein weiterer Zeuge sagte dem Fernsehsender ABC, der Hai sei «so lang wie eine Limousine» gewesen.Die Küste Südaustraliens ist dafür bekannt, dass hier Weisse Haie leben.

SIMILAR NEWS:

