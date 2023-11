Schlechtere Spermien-Qualität bei häufiger Handynutzung

Es handle sich dabei um die weltweit bisher grösste Untersuchung zum Thema, sagte Studienmitautor Martin Röösli zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Auf die Beweglichkeit und die Morphologie der Spermien wirkte sich eine hohe Handynutzung laut der Studie allerdings nicht aus. Die Daten deuten zudem darauf hin, dass der Aufbewahrungsort des Telefons nicht mit schlechteren Spermien in Zusammenhang steht. Um verlässliche Aussagen dazu zu treffen, sind laut Röösli aber weitere Studien notwendig.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SCHWEIZERBAUER: Schlechtere Spermien-Qualität bei häufiger HandynutzungHandynutzung könnte sich negativ auf die Qualität von Spermien auswirken. Je öfter ein Mann damit telefoniert, Nachrichten schreibt oder im Internet surft, desto geringer ist seine Spermienqualität, wie eine neue Schweizer Studie zeigt.

Herkunft: SchweizerBauer | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Handynutzung beeinflusst Spermienqualität negativEine neue Studie des Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Institut zeigt, je öfter, der Mann zum Handy greift, desto schlechter wird seine Spermienqualität.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

FUW_NEWS: Konjunktur Schweiz: Schlechtere Stimmung in Schweizer IndustrieDer entsprechende Einkaufsmanagerindex fällt im vergangenen Monat deutlicher als erwartet zurück.

Herkunft: FuW_News | Weiterlesen ⮕

BERNERZEITUNG: Neue Studie zur Fruchtbarkeit: Ist Mobilfunk schädlich für die Spermien?Schweizer Forscher fanden in einer grossen Männerstudie einen Zusammenhang zwischen Handynutzung und Spermienkonzentration. Ist wirklich Strahlung die Ursache?

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen ⮕

20MIN: Schweizer Studie: Handystrahlen könnten der Spermienqualität schadenMobilfunkstrahlung kann der Spermienqualität schaden, so Forschende der Universität Genf und des Swiss TPH. Intensive Nutzer haben weniger Spermien.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

PRESSEPORTAL_CH: PRODUCTLIFE GROUP ERWIRBT STRATEGIQUAL UND STÄRKT DAMIT SEINE POSITION ALS QUALITÄTS- UND...Paris (ots/PRNewswire) - ProductLife Group (PLG), der spezialisierte globale Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Regulierung, Wissenschaft, Vigilanz und Qualität...

Herkunft: presseportal_ch | Weiterlesen ⮕