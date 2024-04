Feuer in Istanbul: 29 Tote und eine schwerverletzte Person

Bei einem Feuer in der türkischen Hauptstadt sind 29 Menschen ums Leben gekommen. Eine Personen wurde schwer verletzt.Feuerwehrleute bergen Tote und Verletzte aus dem Erdgeschoss eines Wohnhauses in Istanbul. Sie waren vermutlich mit Renovierungsarbeiten in einem Nachtclub beschäftigt.An dieser Stelle finden Sie einen ergänzenden externen Inhalt.

Die Zahl der Toten nach einem Feuer in den Räumen eines Nachtclubs in Istanbul ist auf mindestens 29 gestiegen. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag unter Berufung auf das Istanbuler Gouverneursamt. Eine Person werde schwer verletzt in einem Krankenhaus behandel

