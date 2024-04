Lawine bei Zermatt: Drei Tote und eine verletzte Person

Am Montagnachmittag hat bei Zermatt im Kanton Wallis eine Lawine mehrere Menschen mitgerissen. Es gab eine grosse Suchmission. Am Abend bestätigte die Polizei dann drei Todesopfer und eine verletzte Person. Zum Lawinenabgang war es kurz nach 14 Uhr am Riffelberg gekommen, wie die Kantonspolizei Wallis im Kurznachrichtendienst X schrieb. Rettungskräfte suchten daraufhin intensiv nach Verschütteten – unter anderem mit Helikoptern.

Am späten Abend dann die traurige Gewissheit: Die Polizei bestätigt, dass drei Personen tot sind. Eine Person konnte verletzt geborgen werden. Die Suche wurde daraufhin eingestellt. Am Montagvormittag teilte die Kantonspolizei Wallis mit, dass es sich bei den Verstorbenen um einen 15-jährigen Amerikaner sowie einen Mann und eine Frau handelt, deren Identifizierung noch nicht abgeschlossen ist. Beim Verletzten handelt es sich um einen 20-jährigen Schweizer. Lawine am Riffelberg – die Bilanz des Lawinenereignisses am Abend beträgt 3 Tote und 1 verletzte Perso

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



fm1today / 🏆 34. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Zermatt VS: Polizist kritisiert Freerider nach Lawine in ZermattNoch vor der Bergung der drei Lawine-Toten in Zermatt VS kritisierte ein Polizist die Freerider, weil sie sich nicht an Warnungen gehalten haben.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Lawine bei Zermatt im Wallis fordert drei TodesopferAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Lawine bei Zermatt im Wallis fordert drei TodesopferDer Lawinenabgang vom Montag bei Zermatt VS hat drei Todesopfer gefordert, eine Person konnte…

Herkunft: suedostschweiz - 🏆 37. / 53 Weiterlesen »

Riesige Lawine bei Zermatt fordert drei TodesopferAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Lawine bei Zermatt fordert drei Todesopfer – Suche eingestelltDrei Menschen kamen ums Leben, darunter ein 15-jähriger US-Amerikaner, eine Person konnte verletzt geborgen werden..

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Mindestens drei Vermisste nach Lawine bei ZermattDie Lawine löste sich kurz nach 14 Uhr am Riffelberg. Rettungskräfte suchen noch nach den möglicherweise Verschütteten.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »