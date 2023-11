FC Bayern nach Länderspielpause gefordert

Nach der Länderspielpause ist der FC Bayern bereits am Freitag in Köln wieder gefordert. Trainer Thomas Tuchel kritisiert den dichtgedrängten Spielplan, rühmt Thomas Müller und stellt sich schützend vor Rotsünder Leroy Sané.Für Bayern München gilt es nach der Länderspiel-Pause bereits am Freitagabend mit dem Auswärtsspiel in Köln wieder ernst – für Thomas Tuchel eine «sehr unglückliche Ansetzung».

Vor allem für die beiden deutschen Nationalspieler Thomas Müller und Leroy Sané, die in den Länderspielen zwei Niederlagen einstecken müssen, hat der Bayern-Trainer nur lobende Worte.Der FC Bayern stellt mit Serge Gnabry, Leon Goretzka, Thomas Müller, Joshua Kimmich und Leroy Sané gleich fünf Nationalspieler, die in den vergangenen Tagen gegen die Türkei und Österreich zwei empfindliche Niederlagen einstecken mussten. Allen voran der auf die Ersatzbank degradierte Joshua Kimmich und Leroy Sané, der gegen Österreich nach einer Tätlichkeit vom Platz flog, dürften mit einer grossen Portion Frust zu ihrem Verein zurückgekehrt sei





blueSport_de » / 🏆 48. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Trotz Sieg: Bayern-Trainer Thomas Tuchel bricht Interview abThomas Tuchel ist sehr unzufrieden mit den Einschätzungen der TV-Experten. Er brach ein Interview mit Sky ab.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Thomas Tuchel erhält Rückendeckung vom Bayern-BossAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Bayern München: Wackelt der Trainer-Stuhl von Thomas Tuchel?Bayern München blamiert sich im DFB-Pokal, nun wartet der Knüller gegen Dortmund. Geht es für Thomas Tuchel bereits um den Job?

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Bayern München: Thomas Tuchel schiesst gegen Didi Hamann zurückDidi Hamann hat den Führungsstil von Thomas Tuchel bei Bayern München scharf kritisiert. Nun folgt die Retourkutsche des Bayern-Trainers gegen Hamann.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Bayern München: Kritik an Tuchel trotz guten ErgebnissenDietmar Hamann äußert in seiner Kolumne Bedenken über die Leistungen von Thomas Tuchel und dem FC Bayern München, obwohl die Ergebnisse stimmen. Hamann bemängelt den fehlenden Spielfluss und die Stabilität des Teams.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Geheim-Aussprache bei Bayern zwischen Hoeness und TuchelAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »