Bayern München: Kritik an Tuchel trotz guten Ergebnissen

Beim FC Bayern stimmen in dieser Saison aus Sicht von Dietmar Hamann zwar die Ergebnisse – grosse Probleme sieht er aber trotzdem. Bayern-Coach Thomas Tuchel kann mit der Kritik nichts anfangen.In seiner neusten Kolumne bei «Sky» schreibt Didi Hamann über die Leistungen der deutschen Top-Teams in der Champions League.

Obwohl bei Bayern München die Ergebnisse stimmen, ist Hamann alles andere als überzeugt von Thomas Tuchel und seinem Team.Der frühere deutsche Nationalspieler Dietmar Hamann – der auch als Experte bei blue Sport tätig ist – hatTuchel-Kritik, Skepsis bei Neuer, Lob für Kobel, Mitleid für Fischer

«Seit sechs Monaten spielen die Bayern denselben Fussball, mit wenig Spielkontrolle und Stabilität, und es ändert sich nichts. Wenn ich das Problem erkenne, muss ich versuchen, es zu beheben, mit den Spielern, die ich zur Verfügung habe», schrieb Hamann in seiner Sky-Kolumne. headtopics.com

Auch beim 3:1-Erfolg des FC Bayern in der Champions League bei Galatasaray Istanbul am Dienstag sei viel Stückwerk dabei gewesen. «Durch ihre individuelle Klasse finden sie immer Wege zu gewinnen, aber in Sachen Spielfluss und Homogenität lässt bei ihnen vieles zu wünschen übrig», meinte der frühere Bayern-Profi Hamann.

Zudem müsse Tuchel Spielern wie Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Konrad Laimer deutlich sagen, «was du von ihnen willst. Und wenn sie das nicht machen, spielen sie nicht. Disziplin ist Einstellungssache, du kannst sie Leuten beibringen.»Manuel Neuer könnte gegen den Aufsteiger sein langersehntes Comeback geben. Hamann lobt den Keeper für sein Durchhaltevermögen, sagt aber auch: «Ich glaube erst, dass er spielt, wenn er auf dem Spielberichtsbogen steht. headtopics.com

