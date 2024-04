Erdogans Partei verliert Bürgermeisterwahl in Istanbul

📆 02.04.2024 16:05:00

📰 fm1today ⏱ Reading Time:

25 sec. here

7 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 30%

Publisher: 53%

Politik Nachrichten

Die Partei des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hat die Bürgermeisterwahl in der wichtigen Metropole Istanbul nach vorläufigen inoffiziellen Ergebnissen verloren. Amtsinhaber Ekrem Imamoglu (53) von der Mitte-Links-Partei CHP gewann nach Auszählung fast aller Stimmen deutlich mit rund 51 Prozent, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu in der Nacht zum Montag berichtete. Imamoglu konnte damit an seinen spektakulären Wahlsieg von 2019 anknüpfen und seine Position als möglicher künftiger Präsidentschaftsanwärter stärken.

Erdogan, Bürgermeisterwahl, Istanbul, Ekrem Imamoglu, CHP