Unruhe in der Baselbieter SVP: Junge SVP fordert Rücktritt von Sarah Regez

Wenn es um Sarah Regez und die Baselbieter SVP insgesamt geht, ist seit Monaten offensichtlich: In dieser Partei herrscht grosse Unruhe. Über Ostern folgen nun die neusten Kapitel in dieser Posse: Zuerst wurde Regez’ Nähe zur rechtsextremen Jungen Tat wieder zum grossen Thema in den Medien, kantonale Sektionen der Jungen SVP fordern bereits ihren Rücktritt als Strategiechefin der Jungparte

Angegriffener Baselbieter SVP-Präsident äussert sich: «Der Hardliner-Kurs ist nicht mehrheitsfähig»Bei der Baselbieter SVP erhält Dominik Straumann mit Caroline Mall eine Gegenkandidatin fürs Präsidium. Straumann kontert im Interview die Attacken.

Palastrevolution bei der Baselbieter SVP: Showdown um PräsidiumBei der Baselbieter SVP könnte es zur Palastrevolution kommen: Der rechte Parteiflügel stellt mit Landrätin Caroline Mall eine Gegenkandidatin fürs Präsidium. Amtsinhaber Dominik Straumann, der die Volkspartei seit 2019 präsidiert, kontert die Attacken.Der Richtungsstreit in der Baselbieter SVP eskaliert: An der Generalversammlung vom 25. April kommt es zu einem Showdown. Der amtierende Kantonalpräsident Dominik Straumann muss dabei um seine Wiederwahl fürchten.

Sabotage gegen die Baselbieter SVP: Richtungsstreit erreicht neuen HöhepunktKantonalpräsident Dominik Straumann wurde nach einem Interview in dieser Zeitung mit Häme übergossen - vom Account der Baselbieter SVP aus.

Baselbieter SVP-Zoff beeinflusst bürgerliche KooperationDie Präsidenten von Mitte und FDP beobachten den Richtungsstreit mit Sorge. Ein Rechtsrutsch der SVP könnte für die beiden Parteien aber auch Vorteile haben.

Baselbieter SVP will Uni Basel nicht mehr unterstützenDer Baselbieter Kantonshaushalt war letztes Jahr stark defizitär. Die SVP fordert deshalb, den Uni-Vertrag mit der Universität Basel aufzulösen.

Knall bei der Baselbieter SVP: Dominik Straumann verzichtet aufs PräsidiumSVP-Parteipräsident Dominik Straumann verzichtet nun doch auf eine Kandidatur zur Wiederwahl. Stattdessen stellt sich Johannes Sutter zur Wahl.

