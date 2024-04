Erst gab sich der Mann als Guineer aus, dann als Bürger der Elfenbeinküste. Sein Asylgesuch wurde abgelehnt. Doch der Kanton Appenzell Ausserrhoden steckte ihn zu lange in Ausschaffungshaft – und muss ihm jetzt eine Entschädigung zahlen.

Der Kanton Solothurn muss einem Äthiopier mit mehrfach negativem Asylentscheid Schadenersatz zahlen, weil er 50 Tage zu Unrecht in Ausschaffungshaft sass. Das hat das Bundesgericht entschieden. Das Staatssekretariat für Migration hat keine Kenntnis von ähnlichen Fällen in den letzten Jahren.Die Basler Solar-Pressabfallkübel haben in den vergangenen Jahren für viel Aufregung und Kritik gesorgt und sind so schnell verschwunden, wie sie gekommen sind. Doch auch in Allschwil gibt es solche Kübel – und die Gemeinde will sogar nachdoppeln.

Entschädigung Ausschaffungshaft Asylgesuch Äthiopier Kanton Appenzell Ausserrhoden Kanton Solothurn

