Äthiopier vereitelt Ausschaffung, jetzt muss ihn der Kanton Solothurn finanziell entschädigen: Das steckt hinter dem Fall Er legte mehrfach Rekurs gegen seine Wegweisung ein und blitzte zuletzt auch vor einem Uno-Ausschuss ab. Dennoch muss der Kanton Solothurn dem Äthiopier eine Entschädigung entrichten wegen unrechtmässiger Ausschaffungshaft. Rekonstruktion einer speziellen Geschichte.Die Reisepapiere sind organisiert, das Ticket von Genf nach Addis Abeba gebucht.

Doch Adem (Name geändert), abgewiesener Asylbewerber aus Äthiopien, steigt an diesem Freitag, 28. Februar 2020, nicht ins Flugzeug. In seiner Heimat werde er umgebracht, gibt er zu Protokoll.Den Doktorierenden und Postdoktorierenden an der Universität Basel gehe es schlecht, sagt die für den sogenannten Mittelbau zuständige Gewerkschaft. Verbesserungen der Bedingungen habe das Rektorat vertagt. Nun will sich der VPOD mit einem Brief direkt an Uni-Rektorin Andreas Schenker-Wicki richten.Copyright © bz Base

Äthiopier vereitelt Ausschaffung, jetzt muss ihn der Kanton Solothurn finanziell entschädigen: Das steckt hinter dem FallAusschaffung misslingt: Asylbewerber erhält Entschädigung für zu lange Haftdauer

Defizit von fast 60 Millionen Franken: Jetzt rutscht der Kanton Solothurn in die roten ZahlenIn der Rechnung für das letzte Jahr weist der Kanton Solothurn ein Minus von 58,3 Millionen Franken aus. Dies nach fünf Jahren mit Überschüssen. Nun will der Kanton sparen.

Kanton Solothurn und SBB entwickeln Mobilität und Logistik integriert weiterHeute haben Regierungsrätin Sandra Kolly und SBB CEO Vincent Ducrot die Gesamtperspektive Solothurn unterzeichnet.

Kanton Solothurn: Eritreische Gruppen geraten in Gerlafingen aneinanderMindestens 100 mit Stöcken und Steinen bewaffnete Personen wollten gegen ihre Landsleute, Unterstützer des Diktators Isaias Afewerki, losgehen. Die Polizei musste mit Wasserwerfern einschreiten.

LKW blockiert Balmberg-Passstrasse im Kanton SolothurnEin LKW hat am Donnerstag die Balmberg-Passstrasse im Kanton Solothurn blockiert. Die schmale und steile Passstrasse ist für LKWs eigentlich gesperrt, doch ein Fahrer hat das Verbot missachtet.

Kanton Solothurn: 47 Anzeigen bei Schwerpunktkontrollen im StrassenverkehrMitarbeitende der Kantonspolizei Solothurn haben im Verlauf der letzten Woche ein besonderes Augenmerk auf das „Verwenden eines Telefons während der Fahrt ohne Freisprecheinrichtung" und auf das „Tragen der Sicherheitsgurte" gelegt.

