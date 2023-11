– einer kommt, einer geht: Das Vokalensemble und Molto Cantabile erleben eine neue Ära

Pirmin Lang übernimmt das Vokalensemble nach 40 Jahren von Hansjakob Egli. Beide Ensembles haben Konzerte am Wochenende vom 11./12. November.Viel hat der SVP im Kanton Luzern nicht gefehlt für einen dritten Sitz. Doch dafür hätte sie externe Hilfe bekommen müssen. Weniger offensichtlich ist: Auch für die FDP hätte es einen Weg zu einem Sitzgewinn gegeben.Copyright © Luzerner Zeitung. Alle Rechte vorbehalten.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BAZONLINE: Streit um Swiss-Indoors-Sitz: «Das ist genau das Bild, das ich von Roger Brennwald habe»In einem Interview sagte der Turniergründer, eine Verlegung des Steuerdomizils nach Basel komme nicht infrage – obwohl mit dem Kanton eine Prüfung vereinbart worden war. Das kritisieren Politiker. Laut Verantwortlichen ist damit eine andere AG gemeint.

Herkunft: bazonline | Weiterlesen ⮕

BZBASEL: Das Aushängeschild der Mäss: Statt auf dem Münster- steht das Kettenkarussell auf dem LagerplatzDas traditionelle Kettenkarussell steht nicht mehr auf dem Münsterplatz. Und auch nicht auf den anderen Mäss-Plätzen. Es erhielt keinen Standplatz.

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen ⮕

BAZONLINE: Das grosse Halloween-Quiz: Wie sieht das Gespenst vom Basler Heuberg aus?Spuk, Untote und Keltische Traditionen: Können Sie diese zehn gruseligen Fragen richtig beantworten?

Herkunft: bazonline | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: «Ich sehe Hoffnung, wo Juden und Palästinenser sich zusammentun»Das Grauen, das die Hamas-Terroristen mit ihrer unglaublich brutalen Attacke gegenüber unschuldigen Israelis angerichtet haben, ist kaum in Worte zu fassen, und das Reden darüber fällt schwer.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

20MIN: Das Chengdu Science-Fiction-Museum sieht aus wie ein RaumschiffDas neue Chengdu Science-Fiction-Museum erinnert an Ausserirdisches. Das extravagante Design lässt das Gebäude so aussehen, wie du dir wohl ein Raumschiff vorstellst.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Die Bündner Regierung stellt das Detailkonzept für die Jubiläumsaktivitäten im Jahr 2024 vorDie Bündner Regierung präsentiert das Detailkonzept für die Jubiläumsaktivitäten im Jahr 2024, das jedoch überraschend mager ausfällt.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕