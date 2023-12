Einbruchsserie und Unfälle am Heiligabend im Kanton Bern

Während den Weihnachtstagen sind zahlreiche Einbrüche im ganzen Kanton Bern verübt worden. Bei mehreren Fällen konnte die mutmassliche Täterschaft in flagranti oder nach kurzer Flucht angehalten werden. Der diesjährige Winter hielt Einzug mit Pauken und Trompeten. Dann übernahm jedoch milde Atlantikluft das Zepter im Wettergeschehen. In der Folge zog sich der Winter weit in die Höhe zurück, wo zum Teil immer noch deutlich mehr Schnee als üblich liegt.

Kerzen, Geschenke und Zeit für die Familie: Heiligabend verbringen viele Menschen zuhause mit ihren Familienangehörigen und feiern Weihnachten. Ein gutes Essen darf dabei nicht fehlen. Doch bei den Vorbereitungen kommt es überdurchschnittlich häufig zu blutigen und schmerzhaften Zwischenfällen. Zahlen der Schweizer Unfallversicherer zeigen, dass sich am Heiligabend ausserordentliche viele Menschen beim Kochen verletzen. Die Kantonspolizei Bern hat vergangene Woche drei Personen angehalten, die mutmasslich in zwei Fällen eines betrügerischen Telefonanrufes involviert sin





Mehrere schwere Unfälle mit Fussgängern im Kanton AargauIm Kanton Aargau sind in den vergangenen Wochen mehrere schwere Unfälle mit Fussgängern passiert. Die Kantonspolizei und die Beratungsstelle für Unfallverhütung geben Tipps, um solche Unfälle zu vermeiden.

Kanton Graubünden nimmt Jagd auf zwei Wolfsrudel wieder aufDer Kanton Graubünden nimmt die Jagd auf zwei Wolfsrudel wieder auf. Das teilte das zuständige Amt für Jagd und Fischerei am Montagabend mit.

Kanton Baselland: Mehrere Einbrecher verhaftet ++ Riehen: Clubhaus brennt niederHier finden Sie alle wichtigen Informationen der Blaulicht-Organisationen aus den beiden Basel.

ZSC Lions bauen Tabellenführung aus – Siege auch für Ambri, Davos und Bern: alle Tore im VideoIn der 33. Runde der Eishockey National League standen am Samstag sieben Partien auf dem Programm. Die Höhepunkte gibt es hier im Video.

Vorfall im Schulhaus Bethlehemacker in BernEine Gruppe Schüler umkreiste in der grossen Pause eine Lehrerin und wiederholte den Satz «Allahu akbar» – arabisch für «Gott ist gross». Was ist in Berns Westen passiert?

Bern erhält Dämpfer für SolaroffensiveMit dem Nein zum Fotovoltaik­projekt Solsarine erhält die Berner Solaroffensive einen Dämpfer. Noch steht Bern im interkantonalen Vergleich gut da.

