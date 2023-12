Bern erhält Dämpfer für Solaroffensive

Mit dem Nein zum Fotovoltaik­projekt Solsarine erhält die Berner Solaroffensive einen Dämpfer. Noch steht Bern im interkantonalen Vergleich gut da.Die Pilotanlage von Solsarine wurde im Sommer 2023 auf dem Hornberg in Betrieb genommen.Die Strommangellage vom letzten Jahr bewog den Bund dazu, den sogenannten Solarexpress aufzugleisen. Grosse Fotovoltaikanlagen in den Alpen sollen mit bis zu 60 Prozent der Investitionskosten unterstützt werden, sofern sie vor 2026 ans Netz gehen.

Das ist wenig Zeit für Projekte dieser Grösse. Deshalb setzten viele Bergkantone auf Tempo. Nicht so der Kanton Bern. Doch die Berner Langsamkeit wurde für einmal von vielen Seiten gelobt. So lud man die Bevölkerung und die Naturschutzverbände früh an den runden Tisch. Bei starkem Widerstand liess man Projekte fallen, anstatt sie durchzustieren. Das Zwischenfazit: Fünf Projekten wurde im Berner Oberland bereits auf Gemeindeebene zugestimmt – und dies meist mit einer deutlichen Mehrhei





