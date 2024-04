Diebstahl und Sachbeschädigung in Morschach

Später konnte das signalisierte Fahrzeug durch die Kantonspolizei Uri in Beckenried angehalten werden. Die zwei Männer stehen im Verdacht, den Diebstahl sowie zwei Sachbeschädigungen begangen zu haben. In Morschach beobachtete ein aufmerksamer Bürger am Dienstag, 2. April 2024, kurz vor Mitternacht, wie zwei junge Männer sieben Leitkegel ab einer Baustelle von der Axenstrasse in ein Auto luden und anschliessend Richtung Sisikon davonfuhren.

Das signalisierte Fahrzeug konnte später durch eine Patrouille der Kantonspolizei Uri festgestellt und in Beckenried angehalten werden. Die zwei im Fahrzeug befindlichen Personen, ein 22-jähriger und ein 20-jähriger Schweizer, wurden daraufhin für die weiteren Ermittlungen der Kantonspolizei Schwyz überbracht. Die Männer zeigten sich geständig, den Diebstahl zuvor begangen zu haben. Ebenfalls gaben sie zu, in Morschach eine Lichtsignalanlage und eine Dekorationsfigur beschädigt zu haben. Es entstand Sachschaden von mehreren Hundert Franke

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



polizeiCH / 🏆 29. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Pratteln BL: Diebstahl aus Fahrzeug – zwei Tatverdächtige angehaltenAm Dienstagnachmittag, 26. März 2024, kurz nach 15.00 Uhr, konnte die Polizei Basel-Landschaft in Pratteln BL zwei mutmassliche Diebe anhalten und vorübergehend festnehmen.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Fetsnahme in Morschach SZ: Diebe laden sieben Leitkegel in AutoZwei Männer luden am Dienstag in Morschach SZ sieben Leitkegel in ein Auto und wurden dabei beobachtet. Die Kantonspolizei konnte zwei Männer festnehmen.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Zwei Selbstunfälle im Kanton Aargau: Zwei Junglenker fahren ihre Autos zu SchrottAktuelle Polizeimeldungen - Polizeinachrichten

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Gartenmöbel-Diebstahl in EschenbachUnbekannte haben in Eschenbach mehrere Gartenmöbel aus einer Ausstellung gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

– SVP will bereits bei Diebstahl ZwangsausschaffungenSeit 100 Tagen amtiert Beat Jans schon als Justizminister und hat im Asylwesen schon einiges aufgegleist. Langsam zu viel, wie die SP befürchtet – oder noch viel zu wenig, wie die SVP moniert.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Nordkorea: Krypto-Diebstahl für RaketenprogrammFür den nordkoreanischen Staat ist Cyberkriminalität eine der wichtigsten Einnahmequellen, um sein Raketenprogramm zu finanzieren. Allein im letzten Jahr hat das Land rund 1 Milliarde US-Dollar durch Hacking gestohlen.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »