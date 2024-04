Gartenmöbel-Diebstahl in Eschenbach

In den Nächten vom Mittwoch auf den Donnerstag sowie in der darauf folgenden Nacht auf den Freitag (27. – 29. März 2024) haben Unbekannte vom Vorplatz eines Möbelgeschäfts an der Luzernstrasse in Eschenbach mehrere Gartenmöbel aus einer Ausstellung gestohlen. Die gestohlenen Gegenstände umfassen zwei Gartenlounges und zugehörige Gartentische, wobei der Gesamtwert des Diebesguts sich auf mehrere tausend Franken beläuft.

Es wird vermutet, dass die Täter die gestohlenen Möbel mit einem Lieferwagen abtransportiert haben. Die Polizei ersucht daher Zeugen, die verdächtige Aktivitäten beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise können direkt unter Tel. 041 248 81 17 gemeldet werden

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



polizeiCH / 🏆 29. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Diese Gartenmöbel machen Lust auf die Outdoor-SaisonDer Frühling lockt in den Garten, auf die Terrasse und den Balkon. Diese Gartenmöbel machen Lust, sich draussen schon mal einzurichten.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Unzufriedene Geheimdienstler: Aufsicht sieht erhöhtes Risiko für Verrat und Diebstahl im NachrichtendienstUnzufriedene Geheimdienstler: Aufsicht sieht erhöhtes Risiko für Verrat und Diebstahl im Nachrichtendienst

Herkunft: CH_Wochenende - 🏆 44. / 51 Weiterlesen »

Unbekannte sprengen Raiffeisen Bankomat in Küttigen AGAm frühen Samstagmorgen wurde in Küttigen ein Bancomat gesprengt. Die Grossfahndung nach den Tätern blieb bis jetzt erfolglos.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Grossfahndung in Küttigen AG: Unbekannte sprengen BankomatIn der Nacht auf Samstag wurde in Küttigen AG ein Bankomat gesprengt. Eine sofort eingeleitete Grossfahndung blieb bis jetzt erfolglos.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Stadt Schaffhausen SH: Unbekannte Täterschaft „vollendet“ EinbruchsversuchAm Freitagmorgen (08.03.2024) hat eine unbekannte Täterschaft einen Einbruchsversuch in einer Bijouterie in der Stadt Schaffhausen vollendet und drei Armbanduhren im Wert von mehreren zehntausend Franken gestohlen.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

– der grosse Unbekannte steigt auch in den zweiten Wahlgang einDie beiden noch vakanten Sitze in der St.Galler Regierung sind begehrt: Drei Frauen und zwei Männer steigen zum zweiten Mal ins Rennen. Es sind dies: Dana Zemp (SVP), Bettina Surber (SP), Sarah J. Bösch (parteilos), Christof Hartmann (SVP) und Alfred Tobler (parteilos).

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »