Die ZSC Lions überfahren den EV Zug im Playoff-Halbfinal

Die ZSC Lions überfahren den EV Zug im ersten Playoff-Halbfinal dank vier Toren im Mitteldrittel. Am Ende siegen die Zürcher 5:2. Bei den Zugern haben die Titanen vorzeitig Feierabend: Verteidiger Niklas Hansson erhält eine Spieldauerdisziplinarstrafe. Auch Torhüter Leonardo Genoni darf nicht bis zum Schluss spielen.Was ist die absolute, die dramatischste und spektakulärste Verzweiflungs-Massnahme eines grossen Trainers? Er ersetzt Leonardo Genoni während einer Playoff-Partie.

Genau das hat Zugs Dan Tangnes gestern in Zürich in der 39. Minute getan. Nach dem Gegentor zum 1:4 kommt Genoni vom Eis und macht für den Rest der Partie Luca Hollenstein Platz. Zugs ewiger Nummer zwei, die nächste Saison in Davos hinter Sandro Aeschlimann die Karriere als ewige Nummer zwei fortsetzen wird.

