Die Firma Sandoz kooperierte mit Nazideutschland bei der Erfindung von LSD

Kann man Ihre Recherchen zu Ihrem Buch «Der stärkste Stoff» so zusammenfassen?Schicksalsschlag mit Hirntumor und Hirnblutung veränderte das Leben – dank «Happy Day» erhält Familie neue Hoffnung

Innerhalb von zwei Wochen wurde das Erdgeschoss eines Einfamilienhauses einer Rottenschwiler Familie komplett umgebaut. Möglich machte dies die SRF-Sendung «Happy Day». Auch die Bremgarter Innenausbaufirma Hüsser war Teil dieses Projektes.

Wie die CIA Sandoz das LSD abjagte - und Hitler seinen Krieg im Drogenrausch führteWährend des Zweiten Weltkriegs stand in Basel das führende Labor für LSD . Sandoz -Chef Arthur Stoll arbeitete dort im engen Austausch mit Hitlers wichtigstem Biochemiker, Richard Kuhn. Ein Gespräch mit Autor Norman Ohler über Hitlers Drogensucht, eine Hodlersammlung, die CIA und die Rolle der Schweiz. Weiterlesen ⮕

«Der Mut ist da, die Ansätze stimmen»Die Nationaltrainerin resümiert die knappe Niederlage gegen Schweden und blickt auf die Herausforderung Spanien voraus. Weiterlesen ⮕

Harley-Davidson Livewire S2 Del Mar: Die Elektro-Revolution für die StadtDie Livewire S2 Del Mar von Harley-Davidson definiert Elektromotorräder neu: Moderne Technik, starke Leistung und schnelles Aufladen. Weiterlesen ⮕

Kritik am TV-Sender Al-Jazeera – die Stimme Arabiens, die Stimme des Hamas-HassesDie amerikanische Regierung hat Katar gebeten, die Rhetorik von Al-Jazeera «abzuschwächen». Anzeichen dafür gibt es nicht: Ein Blick auf den Newssender und dessen aktuelle Berichterstattung. Weiterlesen ⮕

Umbau des Spinnerei-Areals: So reagiert die Gemeinde auf die lautwerdende Kritik gegen das GrossquartierIn Baar soll ein ganzer Dorfteil zum Leben erweckt werden. Das Bauvorhaben stösst auf viel Zuspruch – aber nicht nur. Weiterlesen ⮕

Wollen die Gränicher für die Umfahrung Suhr wirklich freiwillig Millionen bezahlen?An die geplante Umfahrung in Suhr («Veras») will der Gränicher Gemeinderat zwei Millionen Franken beisteuern. Die Hoffnung im Dorf ist gross, die Skepsis aber auch. Weiterlesen ⮕