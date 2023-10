Swissmem zieht Unterstützung für Tiana Moser zurück

Die grünliberale Fraktionschefin Tiana Moser nahm die Unterstützung dankend an, als sich Swissmem – etwas unverhofft – für den zweiten Wahlgang der Zürcher Ständeratswahlen auf ihre Seite stellte. «Schweizer Werkplatz stärken – jetzt Tiana Moser in den Ständerat wählen!», teilte der Industrieverband auf Linkedin mit.

Die Anfänge dieser peinlichen Episode gehen auf die Idee des Verbands zurück, ein überparteiliches «Team Tech-Industrie» zusammenzustellen, das es im Wahlkampf zu unterstützen galt. Offiziell wollte Swissmem damit die Stimme der Industrie im Bundesparlament stärken. Aber es wirkte eher so, als sollte damit der Sukkurs für die Kandidatur des eigenen Direktors legitimiert werden.

Mutieren Wirtschaftsverbände zu Pseudo-Parteizentralen, machen sie sich überflüssig. Sie sollten zurückkehren zur Sachpolitik. So wie das der frühere Swissmem-Präsident Hans Hess vorgelebt hat: Er kämpfte ebenso leidenschaftlich für den Erhalt der Personenfreizügigkeit wie gegen die Energiestrategie 2050. Immer mit wechselnden Verbündeten, nicht immer mit Erfolg, aber immer glaubwürdig. headtopics.com

