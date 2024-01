Frau Weisser, wie ist es um das Vorsorgesystem in der Schweiz bestellt? Grundsätzlich haben wir von der Struktur her mit den drei Säulen ein gutes System, das an sich die Grundzüge einer langfristig haltbaren Sache hat. Im internationalen Vergleich befinden wir uns aber im Mittelfeld, nicht besonders gut, nicht besonders schlecht. Wir haben einige Entwicklungen verpasst. Jede Säule hat ihre Herausforderungen.

In der ersten Säule haben wir uns Renten von Kindern versprochen, die wir nicht hatten. In der zweiten Säule zahlen wir uns Renten aus Kapital, das uns nicht gehört. Und in der dritten Säule sparen wir zu wenig, weil uns keiner zwingt. Diese Herausforderungen müssen wir mit Blick auf die Zukunft angehen. Ein Stuhl mit drei Beinen braucht alle drei Beine. Von der Grösse der ausbezahlten Beträge dominiert aber die zweite Säule. Die AHV hat wiederum eine ganz wichtige Rolle hinsichtlich der Grundsicherung. In der dritten Säule haben wir die meisten Freiräume als Individuen





