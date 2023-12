Hochwasser in der Schweiz: Rheinpegel über 8,50 Meter

Ob Schnee, Regen oder Sturm, im Ticker von 20 Minuten findest du alle Informationen rund um das Wetter in der Schweiz.Weil es in den letzten Tagen viel geregnet hatte, erreichte der Hochwasserpegel des Rheins über 8,50 Meter. Die Schiffsfahrt wurde in der Nacht auf Dienstag pausiert. (job)Zwischen Pfaffenried und Weissenburg ist die Simmentalstrasse wegen eines Erdrutsches vom Montagabend gesperrt. Eine Umleitung für Personenwagen ist installiert. LKW müssen jedoch über Bern oder Bulle fahren.

(dmo)Auch der Pegel der Reuss steigt. Wie Aufnahmen aus der Region Windisch AG zeigen, stehen Bäume unter Wasser. Beim Kraftwerk Windisch seien Schutzmassnahmen eingeleitet worden, wie BRK News berichtet.» den Kommandanten Patrick Schibli von der Feuerwehr Region Mellingen. In den nächsten zwei bis drei Tagen bestehe jedoch ein erhöhtes Risiko, insbesondere wenn die gesamte Schneeschmelze aus den Bergregionen die Reuss speist. (job)In Biel empfehlen die Behörden den Besitzerinnen und Besitzern von Booten die Anbindung ihrer Boote zu prüfen und zu sicher





Starkregen und Hochwasser in der SchweizSeit Wochenbeginn stürmt und regnet es in der ganzen Schweiz. Am Mittwochnachmittag soll sich das Wetter beruhigen und der Regen nachlassen. Es wurden 123 Meldungen über Wasser in Gebäuden und über die Ufer getretene Gewässer bei der Kantonspolizei Bern eingereicht. Die meisten Meldungen kamen aus dem Berner Oberland. Aufgrund des stürmischen Winds und der anhaltenden Niederschläge gilt im Kanton Bern eine Hochwasserwarnung.

Hochwasser in der Schweiz: Erdiges Wasser der Arve trifft auf klare RhoneIn den vergangenen Tagen gab es in der Schweiz viel Regen, wodurch viele Flüsse Hochwasser führten. Ein Bild von «MeteoSchweiz» zeigt, wie das erdige Wasser der Arve auf das klare Wasser der Rhone trifft. Die Arve erreichte einen Abflussrekord und verursachte Überschwemmungen.

Hochwasser in der Schweiz: Arve trifft auf RhoneIn den vergangenen Tagen gab es in der Schweiz viel Regen und Hochwasser. Die Arve erreichte einen Abflussrekord und traf auf die Rhone.

Wetter Schweiz: Orkan- und Sturmböen fegen über die SchweizIn der Nacht auf Samstag ist in den Bergen viel Neuschnee gefallen. Alles zum Wetter erfährst du hier.

