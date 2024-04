Britischer Aussenminister Cameron besorgt über mögliche Verstösse Israels gegen humanitäres Völkerrecht

Der britische Aussenminister David Cameron ist besorgt über mögliche Verstösse Israel s gegen humanitäres Völkerrecht im Gaza-Krieg . Er hat angekündigt, die ersten Untersuchungsergebnisse zu Israel s tödlichem Angriff auf mehrere Helfer im Gazastreifen genau prüfen zu wollen.

«Diese Ergebnisse müssen in vollem Umfang veröffentlicht werden und ihnen muss eine vollkommen unabhängige Prüfung folgen, um die grösste Transparenz und Verantwortlichkeit sicherzustellen», teilte Cameron am Freitag bei der Plattform X (früher Twitter) mit. Er begrüsste zudem die Suspendierung von zwei Offizieren. Bei dem Angriff auf einen Konvoi der Organisation World Central Kitchen waren sieben Menschen getötet worden, darunter drei Briten. Die israelische Daraus müssten Lehren gezogen werden, forderte Cameron. Es brauche eine umfassende Reform von Israels Mechanismen, um die Sicherheit von Helfern zu gewährleisten

