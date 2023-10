Die Berninastrasse bleibt wegen Steinschlags bis Mittwoch geschlossen, länger als erwartet. Grund dafür sind laut der Kantonspolizei Graubünden die anhaltenden Niederschläge. Die Aufräum- und Sicherungsarbeiten dauern auch wegen des unwegsamen Geländes länger, wie es in einer Mitteilung vom Sonntagabend hiess.

Auslöser für den Blocksturz am Donnerstagabend waren demnach die Starkniederschläge in den vergangenen Tagen. Im Bereich der Abbruchstelle befinde sich noch viel loses Gesteinsmaterial, das mit den anhaltenden Niederschlägen in Bewegung geraten könnte, hiess es weiter.

Als alternative Verbindungen zwischen dem Engadin und dem Puschlav empfiehlt die Polizei jene via Malojapass oder via Bormio über das Livigno. Am Samstag war auch die Zugstrecke der Rhätischen Bahn (RhB) zwischen Poschiavo GR und Alp Grüm wegen Steinschlags gesperrt worden. Für die ortsansässige Bevölkerung werde eine ausserordentliche Verbindung mit Bus von Poschiavo nach Cavaglia und weiter mit dem Zug-Shuttle von Cavaglia nach Alp Grüm und umgekehrt angeboten, wie die RhB mitteilte. headtopics.com

Berninastrasse bleibt wegen Steinschlags gesperrtDie Berninastrasse bleibt aufgrund eines Steinschlag s länger als erwartet gesperrt. Die anhaltenden Niederschläge sind der Grund für die Verzögerung. Die Aufräum- und Sicherungsarbeiten dauern aufgrund des unwegsamen Geländes länger. Weiterlesen ⮕

Berninastrasse bleibt nach Steinschlag bis Mittwoch geschlossenDie Berninastrasse im Kanton Graubünden bleibt aufgrund der anhaltenden Regenschauer länger geschlossen, als erwartet. Weiterlesen ⮕

Arbeiten zur Sicherung und Räumung der Berninastrasse dauern länger als geplantDie Einsatzkräfte des Tiefbauamts Graubünden und Drittunternehmungen arbeiten nach dem Blocksturz vom Donnerstagabend auf Hochtouren an der Sicherung und Räumung der Berninastrasse . Aufgrund der prognostizierten Niederschläge sowie des unwegsamen, steilen Geländes dauern die Arbeiten voraussichtlich bis voraussichtlich Mittwochmittag und damit länger, als nach der Ersteinschätzung vom Freitag ursprünglich geplant. Weiterlesen ⮕

Blockschlag auf der Berninastrasse - Räumungsarbeiten dauern länger als erwartetWegen eines Blockschlags ist die Berninastrasse derzeit gesperrt. Die Räumungsarbeiten werden voraussichtlich bis Mittwochmittag andauern. Weiterlesen ⮕

Steinschlag auf der Berninastrasse - Strasse gesperrtAufgrund eines Steinschlag s ist die Berninastrasse zwischen Pisciadell und S. Carlo voraussichtlich bis Sonntag gesperrt. Rund 1000 Kubikmeter Gesteinsmaterial haben sich gelöst, wovon 5 Kubikmeter die Strasse erreicht haben. Sofortmassnahmen wurden eingeleitet, um die Strasse schnellstmöglich wieder freizugeben. Weiterlesen ⮕

«Der Mut ist da, die Ansätze stimmen»Die Nationaltrainerin resümiert die knappe Niederlage gegen Schweden und blickt auf die Herausforderung Spanien voraus. Weiterlesen ⮕