Piramal Pharma Limited gibt konsolidierte Ergebnisse für das zweite Quartal (Q2) und erste Halbjahr (H1) des Geschäftsjahres 2024 (GJ2024) bekannt

Der Umsatz aus dem operativen Geschäft stieg im 2. Quartal des Geschäftsjahres 24 (Q2GJ24) bzw. im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 24 (H1GJ24) um 11 % bzw. 14 % gegenüber dem Vorjahr, was auf die breite Ausgangsleistung in allen drei Geschäftsbereichen zurückzuführen ist.

verschuldung beläuft sich zum 30. September 2023 auf 3.823 Cr Rs. – ein Rückgang um 958 Cr Rs. seit dem 31. März 2023 Wir hoffen, dass wir unsere Dynamik im 2. Halbjahr des Geschäftsjahres 24 (H2GJ24) fortsetzen und das Geschäftsjahr mit einer starken Leistung abschließen können."Vertragsorganisation für Entwicklung und Herstellung (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO): headtopics.com

– Der Umsatzbeitrag von differenzierten Angeboten ist vom Geschäftsjahr 21 (GJ21) bis zum Geschäftsjahr 23 (GJ23) mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 19 % gewachsen und machte im Geschäftsjahr 23 (GJ23) etwa 37 % des CDMO-Umsatzes aus– Verbesserung der Rentabilität unseres CDMO-Geschäfts aufgrund von Umsatzwachstum, günstigem Umsatzmix, Normalisierung der Rohstoffkosten und Initiativen zur...

– Ausbau unserer Kapazitäten, um der wachsenden Nachfrage nach IA-Produkten gerecht zu werden. Schwerpunkt ist außerdem die Verbesserung der Leistung durch höhere Betriebseffizienz – Die Inspektion der US-FDA in der Anlage in Bethlehem wurde mit zwei Feststellungen abgeschlossen. Beide Feststellungen beziehen sich auf Systemverbesserungen, keine steht in Zusammenhang mit Datenintegrität– 7 neue Produkte und 2 neue SKUs wurden im 2. Quartal des Geschäftsjahres 24 (Q2GJ24) eingeführt. headtopics.com

