Bedrohung für den Wildlachs in den Westfjorden Islands

Die Westfjorde im Nordwesten von Island : eine Halbinsel mit zerklüfteten Küsten, knapp 400 Kilometer von der Hauptstadt Reykjavik entfernt. Jón Kaldal steht am Arnarfjörður Fjord und schaut besorgt auf die Lachszuchtanlage .

Der Grund: die industrielle Produktion norwegischer Zuchtlachse vor den Küsten. Einige entkommen aus ihren schwimmenden Käfigen, paaren sich mit Wildlachsen und bedrohen deren Population. Friðriksson erklärt uns, was es mit den Tierkadavern auf sich hat: Es handelt sich um geflohene Zuchtlachse aus den Netzen von «Arctic Fish». Das Unternehmen gehört zu Mowi, dem grössten Zuchtlachskonzern der Welt. Das mehrheitlich norwegische Unternehmen hat extra Taucher einfliegen lassen, die die entflohenen Zuchtlachse aufspüren und töten sollen. So will man verhindern, dass sich Zucht- und Wildlachs paaren.

Es handelt sich um ein domestiziertes Tier mit domestizierten Genen, das sich trotzdem fortpflanzen und mit dem Wildtier vermischen kann. Das ist die schreckliche Seite der Lachsindustrie. Es ist eine gigantische unterseeische Industrie-Mast auf einer Länge von gerade mal zwei Kilometern. Auf einem Ponton inmitten der Anlage: ein containerartiges Gebäude. Das ist ein Futterautomat, der industriell gefertigtes Fischfutter in die riesigen Netze schiesst.

Westfjorde Island Lachszuchtanlage Wildlachs Industrielle Produktion Bedrohung

