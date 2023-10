Barcelona trägt im Clásico ein spezielles Rolling Stones-Trikot

Am Samstag (16.15 Uhr) kommt es in der La Liga zum legendären Clásico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid. Dabei werden die Katalanen ein ganz besonderes Trikot tragen. Der eigentliche Brustsponsor Spotify wird durch das Bandlogo der Rolling Stones abgelöst. Auf dem Trikot ist also ein Mund mit heraushängender Zunge zu sehen. Damit wollen die Alt-Rocker die Veröffentlichung ihres neuen Albums «Hackney Diamonds» bewerben.

Denn das Shirt kostet rund 380 Franken und ist nur in Geschäften des Clubs oder im Online-Shop erhältlich. Teuerstes Trikot kostet fast 3000 Franken Zum Vergleich: Das Standard-Trikot, auf dem das Spotify-Logo zu sehen ist, kostet umgerechnet nur 94 Franken. Trotz des hohen Preises waren die Shirts online bereits unmittelbar nach dem Verkaufsstart am Montag restlos ausverkauft. Noch teurer wird es, wenn man ein Trikot mit Unterschriften erwerben möchte.

Weiterlesen:

20min »