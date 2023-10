Schwache Woche für den Aktienmarkt

Was war das bloss für eine Woche. Schon am Montag bot sich den hiesigen Marktakteuren im Laufe des Nachmittags ein erster kleiner Vorgeschmack auf das, was sie in den darauffolgenden Tagen noch erwarten sollte. So fiel der breit gefasste(SPI) bei etwas weniger als 13'452 Punkten mal eben schnell auf den tiefsten Stand in diesem Jahr. Die Baissiers hatten das Geschehen fest im Griff und erstickten jegliche Erholungsversuche im Keim.

Es dürfte denn auch den dünnen Handelsumsätzen geschuldet sein, dass viele Aktien geradezu willkürliche Kursverluste zu beklagen hatten. Ich denke da etwa an jene des Genfer WarenprüfkonzernsAls ob das Kursdebakel der letzten Wochen nicht schon genug der Schmach für den langjährigen Verwaltungsratspräsidenten Albert Baehny wäre, treten nun auch erste Grossinvestoren den Rückzug an.

Am Dienstag legte das Pharmaunternehmen aus Allschwil endlich den Zahlenkranz für die ersten neun Monate vor. Dieser konnte sich sehen lassen. Der Umsatz verdreifachte sich auf 131 Millionen Franken und stellte die von Analysten erwarteten 52 Millionen Franken klar in den Schatten. Der operative Verlust fiel mit 144 Millionen Franken ebenfalls deutlich geringer als befürchtet aus. Analysten waren durchschnittlich von einem Fehlbetrag in Höhe von 564 Millionen Franken ausgegangen. headtopics.com

Die Zahl des Tages – sie war mitunter der Grund für die unterkühlte Reaktion der Börse – lautete 255 Millionen Franken. Sie steht für die liquiden Mittel per Ende September und zeigt, wie sehr die Zeit in Sachen Bilanzsanierung drängt.wohl oder übel in den sauren Apfel einer Kapitalerhöhung beissen müssen. Er geht davon aus, dass sich mit einer Auslizenzierung von Wirkstoffen rund 200 Millionen Franken erzielen lassen.

Bleibt mir nichts weiter als zu hoffen, dass Firmenpatron Jean-Paul Clozel der Befreiungsschlag aus dem Klammergriff der Leerverkäufer doch noch gelingt und letztere mit ihren Wetten gegen Idorsia aus dem Sattel geworfen werden. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt... headtopics.com

