Der FC Barcelona schlägt Atlético Madrid 1:0 und bleibt damit am Spitzenduo Real Madrid und Girona dran. Goldener Torschütze für Barça ist ausgerechnet João Felix, der von Atlético ausgeliehen ist. Der 24-jährige portugiesische Internationale vollendete in der 28. Minute einen Angriff der Katalanen mit einem sehenswerten Lob. Barça liegt nach 15 Partien mit 34 Punkten vier Zähler hinter Leader Real Madrid und Girona, der Überraschungsmannschaft der Saison, zurück.

Auf Platz 4 folgt mit 31 Punkten und allerdings noch einem Spiel weniger Atlético Madrid.Der FC Barcelona bezwingt Atlético Madrid in einem packenden Spiel mit 1:0 und springt auf Rang drei in der Tabelle. Die Katalanen begannen mit viel Feuer, jedoch konnte Robert Lewandowski mehrere gute Gelegenheiten nicht nutzen. In der 28. Minute markierte dann jedoch ausgerechnet João Félix mit einem hervorragenden Heber das 1:0 für die Katalanen. Der Portugiese ist ja eigentlich noch im Besitz von Atlético. Barcelona ging zu Recht gegen nur sporadisch gefährliche Gäste mit einem Vorsprung in die Kabin





