SP-Bundesratskandidat Beat Jans betont Nähe zur Landwirtschaft

Der Basler Regierungspräsident und SP-Bundesratskandidat Beat Jans betont in einem Interview seinen praktischen Bezug zur Landwirtschaft. Am Montag findet die Befragung der Kandidaten durch die bäuerlichen Parlamentariergruppe statt. Wie schon Parteikollegin Elisabeth Baume-Schneider streicht auch Beat Jans (links im Bild) rechtzeitig vor der Wahl seine Nähe zur Landwirtschaft hervor.

(Bild: Präsidialdepartement BS) Am Montag treten die beiden SP-Bundesratskandidaten Beat Jans (BS) und Jon Pult (GR) vor der Konferenz der bäuerlichen Parlamentarierinnen und Parlamentarier zum Schaulaufen an. Zum Auftakt gibt sich Beat Jans in einem am Sonntag auf «Blick.ch» publizierten Interview betont landwirtschaftsnah. Angesprochen auf sein angebliches Image als «Bauernschreck» verweist er auf seine Lehrzeit am landwirtschaftlichen Zentrum Ebenrain in Sissach (BL): «Ich habe selbst eine Ausbildung zum Landwirt gemacht, bin mit vielen Bauern befreundet und helfe Kollegen auf dem Hof aus, damit sie in die Ferien gehen könne





BauernZeitung1 » / 🏆 5. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Baselbieter Bürgerliche äussern Vorbehalte gegenüber Bundesratskandidat Beat JansDass der Basler Regierungspräsident in die Landesregierung will, wird in der Region mehrheitlich begrüsst. Doch Begeisterung will ausserhalb seiner eigenen Partei nicht so richtig aufkommen.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Bundesratskandidat Beat Jans: Bauern sägen den linken Bauernschreck abViele sehen den Basler als Kronfavoriten für den frei werdenden Bundesratssitz. Als Regierungsrat und Alt-Nationalrat hätte er auch beste Voraussetzungen. Doch: Die mächtige Landwirtschaftslobby wird alles daransetzen, ihn zu verhindern.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Beat Jans: So lanciert er seine Kandidatur für die Berset-NachfolgeBeat Jans steigt ins Rennen: Er bewerbe sich «mit grosser Motivation» für das Amt als Bundesrat, verkündet der Basler Regierungspräsident. Und platziert einen kleinen Seitenhieb gegen Christoph Blocher.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Beat Jans: So lanciert er seine Kandidatur für den BundesratBeat Jans steigt ins Rennen: Er bewerbe sich «mit grosser Motivation» für das Amt als Bundesrat, verkündet der Basler Regierungspräsident. Und platziert einen kleinen Seitenhieb gegen Christoph Blocher.

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »

Keine «Partner» mehr – Basels Regierungspräsident Beat Jans bricht mit Daniele GanserLange unterstützten prominente Nationalräte und ein Stadtpräsident den Autor, der Verschwörungstheorien verbreitet. Nun wollen sie Distanz markieren. Aber Ganser reagiert nicht. Reiner politischer Schwachsinn. Wer? Beat Jans?

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Krach um Wohnschutzwächterinnen – Beat Jans missbilligt zwei Kandidaturen des MieterverbandsDie Basler Regierung will nicht, dass Mitglieder der Wohnschutz­kommission gleichzeitig leitende Funktionen im Mieterverband bekleiden. (Abo)

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »