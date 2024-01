Andrea Studer verlässt die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza)

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wieOffiziell nennt das Aussendepartement (EDA) keinen Grund. Es bestätigt lediglich: Andrea Studer ist ab sofort nicht mehr in der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) tätig. Formal scheidet sie per Ende August aus dem Amt. Das Westschweizer Radio RTS hat als erstes darüber berichtet. In der Deza löste der ungewöhnliche Abgang ziemlichen Wirbel aus.

Studer ist Vizedirektorin und für den Nahen Osten zuständig. Sie sei Opfer von Cassis’ konzeptloser Nahostpolitik geworden, heisst es in der Deza. Ein Opfer der grossen Angst vor Kritik, der alles andere untergeordnet werde. Studer habe sich nichts zuschulden kommen lassen. Im Gegenteil: Sie sei Prinzipien gefolgt, statt diese wegen eines Zeitungsartikels über Bord zu werfen. Auf Cassis’ Seite dagegen heisst es, Studer habe einen Auftrag nicht wie gewünscht ausgeführt.Darin ging es um Äusserungen von Mitarbeitenden dreier palästinensischer NGOs, die Geld aus der Schweiz erhalte





tagesanzeiger » / 🏆 2. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Zwischenbilanz der Bekämpfung: Die Gefahr ist noch nicht gebanntDer Japankäferbefall beschäftigte die Behörden im Kanton Zürich. Sie warten nun ab, wie die Population aus dem Winter kommt. Je nach Befall werden weitere Massnahmen zu Einsatz kommen.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Selenski: «Neutralität heisst nicht, die Realität zu ignorieren» ++ Schweiz plant hochrangigen FriedensgipfelBevor sie am Dienstag am WEF auftreten, weilen der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski und der chinesische Ministerpräsident Li Qiang in Bern.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Zadie Smith: England gibt es nichtZadie Smith wollte nie einen historischen Roman schreiben und hat es jetzt mit «Betrug» trotzdem getan. In süffigem Ton erzählt sie von den Verstrickungen Englands mit Jamaika.

Herkunft: Wochenzeitung - 🏆 21. / 63 Weiterlesen »

Die Verwaltung wird immer grösser: LDP-Grossrat beklagt Stellenwucher beim Kanton: «Das kann es nicht sein»Michael Hug fordert, dass wenigstens die befristeten Jobs nicht einfach in definitive umgewandelt werden können. Das soll jedoch nur der Anfang sein.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

4 Grad wärmer, Wiesen und Äcker verdorren – oder doch nicht?Ein Forschungsprojekt zeigt bildhaft, wie sich die Landwirtschaft im Schweizer Mittelland und im Berggebiet verändern könnte. Der Wandel als Folge des heisseren Klimas kann dabei sehr unterschiedlich sein – abhängig vom Vorgehen der Betroffenen.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Schweizer blicken pessimistisch aufs neue Jahr – aber auf Ferien und ihr Auto wollen sie nicht verzichtenFast ein Drittel der Schweizer Bevölkerung erwartet für 2024 im Vergleich zu heute eine finanzielle Verschlechterung. Die am häufigsten genannten Gründe dafür sind die steigenden Krankenkassenprämien und Mieten bzw. Hypothekarzinsen.

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »